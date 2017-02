Météo déboussolante: c’est l'été en hiver dans les rues de Genève

Les prévisionnistes n’ont pas menti, qui nous annonçaient pour le jeudi 23 février une «journée exceptionnellement douce pour la saison». L’exceptionnel est allé crescendo. A midi, on dépassait déjà les 16 degrés; à 14h, les 18 degrés; à 15h, on confirmait des pointes à 19,1 degrés.

Une raison suffisante pour aller vérifier dans l’espace public ce passage précoce à l’été. Alors? Moins spectaculaire que l’année dernière à pareille date. La faute à un vent du sud-ouest soufflant assez fort à la mi-journée. D’où une inévitable déperdition thermique empêchant de tomber la doudoune et le gros pull d’hiver comme en 2016.

Cet effeuillage citoyen avait offert son lot d’incongruités au ras du bitume et donné du travail aux agents municipaux qui chassent les seins nus au bord du Rhône sans restriction saisonnière. Des gens sur les pontons, certes, ce jeudi à 13h, mais partageant un pique-nique lacustre sans trop se dévêtir.

La dame au sandwich végétarien et thermos vert a choisi une petite plage en retrait avec sa copine. «Dites que ce vent a beau venir du sud, il souffle en rafales et oblige à garder sa veste. Quant à mettre les pieds dans l'eau, on oublie. J'ai essayé, c'est glacial.»

La dame a raison, la température du lac stagne à 5 degrés. Le fleuve en a à peine 2 de plus. Un nouveau pic de douceur est prévu pour lundi. Avant cela, on va perdre 10 degrés, en raison de l'arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi d'un front froid pas très actif.

La patinoire éphémère des Bastions ne va pas se plaindre de ce retour à des valeurs saisonnières pour le week-end. Elle vit ses derniers jours d'exploitation et ressemble un peu à une pataugeoire sous les platanes. Après une course de «bob à savons» (sic), on annonce une démonstration de curling ce week-end. La pétanque exige moins d'entretien et se pratique toute l'année sur la plaine de Plainpalais et ailleurs.

(TDG)