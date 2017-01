Les stations affrontent un début d’hiver sans flocons

Qu’importe le flocon, pourvu qu’il arrive bientôt! Tel est le proverbe à la mode en ce début 2017 dans les stations de sports d’hiver de France voisine. Les plus proches de Genève, celles des Monts Jura, n’ont pu ouvrir qu’une seule piste. Celle située au cœur du village de Lélex dédiée à l’initiation.

Côté Crozet, la télécabine fonctionne mais uniquement pour les piétons. «Pour celle-ci et celle de la Faucille, on a maintenu une ouverture tous les jours de cette semaine pour les vacanciers genevois», précise Martine Nublat, chargée de la communication aux Monts Jura.

Ce jeudi matin, ils ne sont toutefois pas légion. Gus Brandys est l’un d’eux. Il vient courir, crampons aux pieds, avec vue sur Genève et la chaîne du Mont-Blanc. A ses yeux, chacun est responsable du manque de neige. «On est tous en voiture, en avion… Toute cette consommation d’énergie fossile a un impact sur la planète», lâche-t-il.

Des saisonniers en attente

Depuis le pied de la télécabine, Thierry Chazalet, employé des remontées, voit passer les rares promeneurs et VTTistes. «On commence à se faire du souci, c’est la troisième saison de suite, souligne-t-il. En personnel saisonnier, on n’a pas grand monde d’embauché. Les autres attendent. L’an passé, ils n’ont démarré que fin janvier… La saison est de plus en plus courte.»

Les inquiétudes sont les mêmes côté Haute-Savoie. Pas moins de 25 000 salariés, saisonniers inclus, travaillent normalement en période hivernale dans les stations du département. Selon le rapport présenté hier en préfecture par Pierre Lestas, président de Domaines Skiables de France (DSF), seul 65% de l’effectif prévu a été embauché. Sans compter qu’il va falloir en mettre une partie au chômage partiel.

C’est en effet l’un des dispositifs proposés par l’Etat français pour venir en aide aux entreprises touchées par le manque de neige. La Compagnie du Mont-Blanc, qui gère les domaines de Chamonix, les Houches et Megève, vient de déposer une demande pour 323 salariés sur un effectif de 900, saisonniers inclus. «On paie 70% des salaires et l’Etat prend en charge les 30% restants, explique Mathieu Dechavanne, PDG de la Cie. On met en place des formations, des aménagements de planning, cela devrait nous permettre de tenir deux semaines.»

Enneigeurs indispensables

Tous prient pour que d’ici là la neige arrive. Actuellement, l’ouverture des domaines oscille entre 0 et 40%, et ce, uniquement grâce aux canons à neige. Chamonix et Avoriaz sont dans le haut du panier avec 40 et 43%. Dans les Portes du Soleil, Châtel atteint péniblement les 20%, d’où une baisse d’activité d’un quart par rapport à l’année dernière qui enregistrait elle-même un recul par rapport à décembre 2014. Seul 16% du domaine de Megève est ouvert et 10% aux Houches. Toujours selon DSF, le chiffre d’affaires global des stations haut-savoyardes a diminué de 20% par rapport à fin décembre l’an dernier.

Pour assurer une saison, même de courte durée, les enneigeurs sont dorénavant indispensables. «c’est devenu l’investissement principal», souligne Laurent Berger, directeur des Houches et de Megève. Reste que, comme le souligne le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, «la neige de culture n’est pas la réponse miracle. D’autant qu’elle dépend des réserves en eau. Or, nous sommes dans une situation de sécheresse. Au point que, faute de neige ou de pluie d’ici à la fin de la semaine prochaine, je serai obligé de prendre un arrêté sécheresse… En janvier! Ce serait une première.» Pour les stations, un tel arrêté signifierait l’interdiction de produire de la neige de culture en puisant de l’eau en dehors des retenues collinaires.

Diversification en vue

Entre coût écologique et poids économique du tourisme hivernal, difficile de trouver le bon équilibre. Nombre de stations misent notamment sur la diversification des activités. Chamonix a déjà pris le virage puisque 40% du chiffre d’affaires se fait l’été.

En décembre, dans les Monts Jura, les animations d’été, telles que le VTT, la luge sur rail ou le parapente ont pris le relais, profitant d’un soleil resplendissant sur les sommets, loin du brouillard. «A Megève et aux Houches, nous avons mis en place beaucoup d’animations hors ski, à l’image des tyroliennes, confirme Laurent Berger. Mais ça n’a pas le même impact, ni en volume ni en prix.»

(TDG)