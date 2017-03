Les retraites du Conseil d’Etat sont illégales

Depuis quatre ans, le régime des retraites du Conseil d’Etat, de la chancelière et des magistrats de la Cour des comptes est illégal. Et ce n’est pas près de changer: une tentative de réforme a avorté en 2014 et depuis, c’est silence radio au Département des finances en charge du dossier: «A l’instar d’autres gouvernements cantonaux, le Conseil d’Etat examine les adaptations (…) nécessaires en collaboration avec l’autorité cantonale de surveillance», se borne-t-il à expliquer quand on l’interroge. Mais Vaud ou le Valais ne semblent pas avoir les mêmes problèmes.

L’affaire débute en 2012 lorsque Berne change la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). Que dit la nouvelle loi? Elle impose à partir de 2014 le passage de l’âge minimal de la retraite à 58 ans; elle augmente le taux minimal de couverture des engagements de la caisse envers les futurs retraités de 50% à 80% d’ici à 2052; elle exige que la caisse possède une fortune propre. Enfin, elle impose la création d’un organe paritaire de gestion. Cette loi va notamment pousser les caisses des fonctionnaires CIA et CEH à fusionner au sein de la nouvelle CPEG et l’Etat à commencer les transfusions financières.

Système coûteux

Mais les fonctionnaires ne sont pas les seuls concernés. A l’été 2013, le ministre des Finances Vert David Hiler dépose trois projets devant la Commission des finances. Ils visent les retraites du Conseil d’Etat et de la chancelière, les retraites des magistrats du pouvoir judiciaire et celles des magistrats à la Cour des comptes. Tous n’ont «aucune des caractéristiques réclamées par la loi fédérale», explique à l’époque David Hiler. Il précise aussi que ces caisses «sont très coûteuses. Elles ont des découverts, car leur fortune est alimentée uniquement par des versements de l’Etat et non par les placements». De plus, les cotisations des actifs étant insuffisantes au vu du nombre de retraités (lire ci-contre), le Canton complète en se servant dans la caisse cantonale.

Après de longs débats, la réforme des retraites des magistrats judiciaires passe la rampe en commission. Mais en septembre 2014, surprise, le nouveau ministre des Finances Serge Dal Busco retire les projets concernant le Conseil d’Etat et la Cour des comptes. Le Département défend sa décision en expliquant «qu’en 2013, six des sept conseillers d’Etat débutaient leur première législature complète (…) Par ailleurs, certains points du projet devaient être adaptés en fonction des changements intervenus depuis 2014». Plus de deux ans après ce retrait, rien n’a bougé.

En matière de prévoyance, on ne fait pas ce qu’on veut normalement. Hors la loi, ces régimes de retraites sont sous la surveillance de l’Autorité cantonale de surveillance des fondations chargée d’examiner leurs comptes. Avant 2013, le service de surveillance s’est plaint à de nombreuses reprises envers le Canton sur le «non-respect des nouvelles règles fédérales» et de «prestations non conformes au droit». Qu’en est-il depuis? Interrogée cette Autorité se tait.

Quant à la Cour des comptes, elle indique ne pas connaître les motifs du retrait par le Conseil d’Etat du projet de loi la concernant. Elle rappelle que si elle a pu travailler avec le Département des finances en 2013 pour la mise en conformité des caisses cantonales au droit fédéral, elle ne peut pas déposer de projet de loi.

Combien gagne un élu à la retraite?

(TDG)

Un conseiller d’Etat exerce une fonction publique. Il est rétribué en conséquence, mais n’est pas un employé de l’Etat. Son travail est à risque. Un échec peut limiter ou bloquer durablement son évolution professionnelle. Aujourd’hui, le système de prévoyance du Conseil d’Etat mélange deux éléments: la retraite et l’indemnité de départ. Avant huit ans de mandat, un élu remercié bénéficie d’une indemnité unique. Dès huit ans, d’une retraite partielle. A partir de douze ans, d’une retraite complète, versée partiellement si l’ex magistrat est âgé de moins de 60 ans. A 60 ans révolus, un élu qui aurait effectué 12 années de législature, bénéficierait d’un taux de rente de 64% de son traitement annuel assuré, soit 160 110 francs. Sa retraite, hors AVS, se monterait donc à 13 342 par mois. En 2013, le système proposé par David Hiler proposait d’affilier les magistrats cantonaux à la caisse commune, la CPEG pour les retraites. Par ailleurs, il proposait d’introduire un système d’indemnité de départ versée sous forme d’allocation mensuelle d’une durée maximale de cinq ans pour un magistrat n’ayant pas exercé une législature complète ou jusqu’à 64 ans. Dans ce dernier cas, l’allocation était réduite si elle était cumulée avec un autre revenu ou dépassait 75% du dernier traitement. Une modulation en fonction de l’âge et des années de fonction était prévue.