Les punaises de lit passent du congélateur au sauna

D’ordinaire, le terme étuvage a sa place en rubrique gastronomique. On cuit à l’étouffée du poulet, du riz ou des brocolis. Mais la chaleur à feu doux, concentrée dans un récipient fermé hermétiquement, sert désormais à éradiquer les punaises de lit, ces maudits insectes qui prolifèrent dans les logements pour sucer le sang à la nuit tombée. La vilaine bête semblait avoir disparu au tournant du siècle, la voilà de retour depuis 2012, bien aidée par les voyageurs qui la transportent sur eux ou dans leurs valises.

Moins de douze minutes

En règle générale, les entreprises de désinfection emploient des méthodes lourdes dans les appartements, à base de traitements chimiques. Quant aux objets infestés — matelas, vêtements, tapis, jouets, livres, bagages — ils passent à la cryothérapie. De longues heures dans des congélateurs en guise de mise à mort des punaises et de leurs œufs. «La technique du froid fonctionne, mais elle est beaucoup plus lente et trop gourmande en énergie», note Stéphane Aeschlimann, patron de la société de désinfection A + A.

Le professionnel de la désinfestation s’est alors tourné vers une autre technique physique connue des entomologistes: l’étuvage. Au prix d’un investissement «énorme», il a fallu acquérir un container maritime isotherme qui sert de carapace à ce container chauffant. Un ingénieur recruté spécifiquement a mené plusieurs études avant de parvenir au résultat escompté: un local capable de passer de 20 à 50 degrés en moins de 12 minutes. «Si la chaleur monte plus lentement, les bêtes ont le temps de s’échapper», fait remarquer Thierry Georges, le concepteur de ce sauna installé dans la zone industrielle de la Praille. A l’image d’un four à air pulsé, un dispositif se charge de diffuser le chaud uniformément sur les objets bardés de sondes thermiques. Le tout est stabilisé entre 50 et 52 degrés. A cette température, les matériaux résistent (sauf le vinyle), mais pas les bêtes. «La chaleur déclenche un stress mortel chez les punaises, de l’œuf au stade adulte», assure l’ingénieur qui dit avoir calculé un taux de réussite de 96%.

Chauffer aussi le domicile

Traiter les affaires personnelles ne suffit pas. Au domicile, après le passage de chiens renifleurs, les équipes de désinfestation propulsent là aussi de l’air chaud à l’aide de radiateurs, pour une facture totale supérieure à 2000 francs. «Les produits chimiques que nous avons l’habitude d’utiliser sont de moins en moins tolérés. Il nous fallait une solution écologique», relève Stéphane Aeschlimann. Si d’autres techniques existent, celle-ci a le mérite de la rapidité. De quoi espérer une éradication définitive de l’envahisseur? «Le problème va durer, c’est sûr. Les autorités affirment qu’il y a moins de punaises de lit; ce n’est pas ce que nous observons», répond celui qui est également membre du comité de la Fédération suisse des désinfestateurs.

Maigre consolation, «le sujet n’est plus tabou. Les gens ont compris que la présence de punaises de lit n’a rien à voir avec la salubrité. On peut en trouver n’importe où. La preuve, nous allons traiter un palace la semaine prochaine.»

(TDG)