Les physios fêtent leurs 100?ans

Ils bichonnent vos dos, le mal du siècle dit-on, depuis justement un siècle! Et ces précieux physiothérapeutes vont célébrer le 100e anniversaire de leur association professionnelle (555 membres), ce samedi au Centre médical universitaire, en présence du patron de la Santé Mauro Poggia. Rencontre avec le président de Physiogenève, Philippe Rochetin. Confiant en l’avenir, il met toutefois en garde contre la pénurie qui se fait ressentir à Genève.

C’était quoi la physiothérapie, il y a un siècle?

Ce n’était pas si différent. Regardez cette image datant de 1910. On y voit un professionnel, encravaté tout de même (!), faisant faire une série «d’exercices de gymnastique médicale» à son patient. L’empirisme a cédé à l’approche scientifique; on nous appelait aussi à l’époque des praticiens en masso-physiothérapie.

Est-il vrai qu’il manque des professionnels aujourd’hui?

Oui, c’est la conséquence d’un problème de formation et d’un manque de place de stage en cabinet privé. La prise en charge des étudiants n’est pas évidente avec les exigences relatives à l’encadrement du stagiaire, soit le niveau de formation des professionnels encadrant (25 jours de cours répartis sur un an) et la rémunération des prestations. Mais, avec la future extension de la Haute Ecole de santé (notre édition de jeudi), le Conseil d’Etat semble faire les efforts nécessaires pour pallier cette lacune.

Votre métier a perdu en attractivité financière. Comment séduire les jeunes?

En leur disant que ce métier, plébiscité par la population, reste passionnant par la relation avec les patients et leur écoute. Et puis la capacité de soigner avec ses mains est très gratifiante. De toute façon, la jeune génération n’a pas connu la période glorieuse de la profession; elle est ainsi moins sensible à la perte de 30% de notre pouvoir d’achat que les anciens.

Un dernier message à faire passer à l’occasion de ce 100e anniversaire?

La physiothérapie perdure car elle a su transmettre des valeurs éternelles à travers le temps selon une doctrine qui s’est étoffée depuis un siècle et est ainsi devenue une pratique de grande tradition. De plus, avec la politique de santé préconisée par le Canton, soit le maintien des personnes à domicile et une hospitalisation des plus courtes possible, les physiothérapeutes deviennent des acteurs principaux. Les soins à domicile vont, en effet, prendre de plus en plus d’importance.

(TDG)