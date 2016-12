Les petits Pères Noël disent merci aux jardiniers de la Ville

Le mystère n’aura duré que vingt-quatre heures. C’est assez pour alimenter l’imaginaire enfantin et échanger des informations entre adultes. L’une d’elles indique d’abord que ces sculptures coiffées d’un bonnet rouge sont déjà apparues ailleurs que dans les sous-bois de la Perle du lac. Il y a sept ans, des habitants de Meyrin se souviennent les avoir vues sur les pentes douces du Jardin alpin, ainsi qu’à certains ronds-points. Puis, elles ont disparu de l’espace public sans plus donner de nouvelles.

Une source d’inspiration en cache une autre. En prenant un peu de hauteur, on arrive au col du Mont-Sion, petite académie artisanale au-dessus du brouillard citadin. Ici, c’est le bien connu Hameau du Père Noël. A l’entrée du lieu, il trône fièrement dans sa silhouette de totem bienveillant. A l’intérieur, il cultive sa descendance, des dizaines de personnages à barbe blanche taillés dans le bois et peints à la main en deux couleurs.

Du Père Noël savoyard donc. C’est lui l’inspirateur à distance des spécimens lâchés dans la nature aux abords du Musée de l’histoire des sciences, dans les allées du parc de la Perle du lac. Vingt-trois bûches, des segments de bois de différentes essences (chêne, frêne, acacias) coupées en biseau afin de libérer la surface sur laquelle on a pris soin de dessiner le visage du lutin, de lui adjoindre une moustache fantaisie et toutes sortes d’expressions différentes qui le rendent définitivement sympathique.

Qui tient le pinceau? Les employés du Service des espaces verts (SEVE). Soit une douzaine de jardiniers, réunis dans leurs locaux techniques les jours de grosses intempéries. Sur leur établi, des chutes de bois et des pots de peinture bio. Le chef d’atelier, qui connaît ses classiques, lance l’idée d’une petite production locale et désintéressée. Les 23 Pères Noël voient le jour. Puis le plein air, il y a une semaine, dans le respect d’une mise en place à même le sol, à la fois aléatoire et concentrée comme le sont les champignons de Paris poussant dans la nuit.

Les lutins aux bonnets rouges resteront visibles jusqu’à mi-janvier. Certains changeront peut-être de parcs au gré des rencontres; d’autres disparaîtront, c’est la loi de la nature, dans sa version urbaine. Pour l’heure, ils sont très photographiés et plaisent beaucoup. (TDG)