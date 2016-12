Les partis réagissent aux déboires de Céline Amaudruz

L'affaire est dans toutes les conversations à Genève. La révélation jeudi, par le site letemps.ch, des détails de l'interpellation en état d'ébriété au volant de la conseillère nationale Céline Amaudruz suscite de nombreuses réactions.

La vice-présidente de l'UDC suisse n'a semble-t-il pas obtempéré immédiatement aux requêtes de la police. Durant cette nuit du 10 au 11 décembre, la Genevoise a en outre appelé des personnalités, telles que le procureur général Olivier Jornot ou le conseiller fédéral Guy Parmelin, afin de rechercher du «réconfort» dans un moment de détresse, selon son avocat. Cette interprétation ne fait pas l'unanimité. Tour d'horizon au sein de six partis politiques.

Marc Fuhrmann, président de l'UDC genevoise «Je n’ai pas de commentaire particulier à faire sur cette affaire, certes grave et regrettable, mais qui relève de la sphère privée. Céline Amaudruz garde toute ma confiance. C’est une bosseuse hors pair qui consacre beaucoup de temps et d’énergie à ses dossiers. Je suis certain que cela ne changera pas.» De son côté, le secrétaire général de l'UDC suisse, Gabriel Lüchinge, indique que la formation ne prend pas de mesure, pour l'instant, à l'égard de sa vice-présidente, qui conserve ses fonctions au sein de l'UDC. Le parti attend l'issue de la procédure pénale.

Carole-Anne Kast, présidente du Parti socialiste genevois «Une telle mésaventure peut arriver, mais le comportement qu’elle a semble-t-il eu lors de son interpellation est grave. Il est inadmissible de faire pression sur la police ou de tenter de faire jouer ses relations. Cela donne une image déplorable. Sa tentative ultérieure de communication était en outre malhonnête car, en faisant mine de jouer la transparence, elle visait à étouffer les éléments les plus graves de l’affaire. L’un de nos membres s’est fait interpeller par le passé dans des circonstances semblables: il n’a appelé ni procureur, ni conseiller fédéral, il a reconnu son erreur, payé son amende et s’est mis à la marche à pied.»

Nicolas Walder, président des Verts genevois «Nous sommes tous faillibles et je me permets pas de juger l’infraction qu’elle a commise. En revanche, je trouve irresponsable le comportement qu’elle a apparemment eu lors de son interpellation. Mettre la police sous pression en se prévalant de son titre de conseillère nationale, refuser l’éthylomètre ou appeler jusqu’à un conseiller fédéral, sans doute dans l’espoir d’éviter la sanction: tout cela évoque une tentative de se soustraire aux conséquences de ses actes.»

Bertrand Buchs, président du Parti démocrate-chrétien genevois «Elle a fait son cirque et appelé tout le monde, ce qui montre qu’elle se croit en dehors des limites alors que nous, élus, avons un devoir d’exemplarité. Mais elle n’était sans doute pas dans un état normal et les personnes qu’elle a appelées ont bien réagi. Ce qui m’interpelle davantage, c’est le taux d’alcool: 2 pour mille (ndlr, 1,92 pour mille, selon Le Temps), surtout pour une femme, c’est énorme, ce n’est pas juste un verre de trop. Elle doit faire attention. L’alcoolisme est un problème grave et triste. Et elle devra assumer la sanction, dont j’espère qu’elle sera exemplaire.»

Ana Roch, présidente du Mouvement citoyens genevois «Le plus choquant, c’est qu’elle ait pris le volant totalement ivre, alors qu’elle aurait pu prendre un taxi ou appeler Nez Rouge. C’est très irresponsable. Qu’elle ait ameuté toutes les personnes susceptibles d’interférer laisse penser qu’elle espérait bénéficier d’un passe-droit, ce qui est très maladroit. Mais c’est aussi une réaction humaine, sans doute liée à la panique. Maintenant elle doit assumer. Les gens attendent sa sanction pour voir si elle aura des privilèges ou si, au contraire, elle sera punie pour l’exemple.»

Nathalie Fontanet, cheffe de groupe du Parti libéral-radical au Grand Conseil «Qu’on la laisse en paix! Elle a pris conscience de sa faute et l’a admise. Elle sera sanctionnée administrativement et pénalement et elle écope aussi d’une exposition médiatique qui ne frapperait pas le commun des mortels. Si elle a appelé des personnalités, c’est qu’elle recherchait du soutien alors qu’elle était ivre et paniquée. Qui peut imaginer qu’elle ait voulu un passe-droit? Vit-on dans une république bananière où, face à la police, il suffit d'utiliser son téléphone pour échapper aux sanctions? Cela n'existe pas! Des élus ont déjà vécu la même chose et ont été punis. L’acharnement actuel sur les réseaux sociaux à son égard est sans doute lié à son appartenance politique. C’est désolant. On peut ne pas partager les idées de quelqu’un sans vouloir le mettre à mort. Veut-on qu’elle se pende?» (TDG)