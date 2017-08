Les méthodes des forains: un comportement mal compris

Le passage en force des forains le 1er août, qui ont ouvert sans autorisation (nos éditions du 2 et 3 août), vient de marquer les esprits. Ce n’est de loin pas la première fois que les procédés de ce corps de métier poussent à l’escalade. Si une majorité des membres de la corporation ne pose pas forcément problème, une minorité agace. Témoignages.

L’intimidation physique

Les forains opéreraient un «matraquage téléphonique des secrétariats». Et s’ils n’arrivent pas à obtenir un rendez-vous, il leur arrive d’attendre leurs allocutaires en bas de l’immeuble, de faire le siège des bureaux.

Philippe Vignon, directeur de Genève Tourisme, est las: «J’ai travaillé avec des personnes de tous âges, de toutes cultures et de tous horizons. Je n’ai jamais eu affaire à des gens avec qui c’est aussi complexe.» Raymond Wicky, ex-responsable des métiers forains des Fêtes de Genève, les décrit comme «des gens très directs, mais ça ne me gêne pas du tout. C’est assez agréable de savoir à quoi s’en tenir. Il nous est arrivé d’avoir des prises de bec. Je comprends que certains l’interprètent comme de l’agressivité. Avec les forains, on n’est pas dans le monde de la diplomatie, ils font usage de la force. C’est parfois un peu violent. Entre eux aussi les relations sont parfois tendues.» Une source anonyme le confirme: «Quand ils ont un intérêt commun, ils vont faire front. Mais dès qu’il s’agit d’intérêts personnels, ils sont prêts à se marcher dessus.»

Si Christian Kupferschmid, nouveau directeur de la manifestation, a décrit les négociations comme «les accords de Yalta», son prédécesseur, Christian Colquhoun, a personnellement «eu des rapports chaleureux avec eux. Ce sont avant tout des passionnés, ils ne se tournent pas les pouces, ils n’ont pas une vie facile. Il est vrai que quand on les chatouille dans le mauvais sens, ils peuvent avoir des réactions assez épidermiques. Il faut les apprivoiser, mais quand on a créé des liens, et qu’on les connaît, ils sont très généreux.»

Selon un proche du milieu, «l’affrontement est inévitable, ils le cherchent.» Un autre corrobore, «ils vont toujours gueuler, leur point de départ c’est «on n’est pas d’accord».

«On défend notre bifteck, rétorque Willy Bourquin, doyen de l’Union des forains. A chaque fois on se retrouve devant des portes fermées, on ne nous écoute pas, c’est là qu’on devient un peu agressifs. Pourtant les forains, c’est la lumière, la joie de vivre.» Quant aux luttes internes, «c’est entre nous, ça ne regarde pas le public».

Rémy Pagani, maire de Genève, les pratique depuis des années: «J’ai eu une excellente collaboration avec eux lors de la fête du 31 décembre à Plainpalais. Ils doivent avoir des dettes monstrueuses pour proposer des manèges toujours plus grands, toujours plus fantastiques, ils sont aux abois.»

Parfois, cette réputation de durs à cuire relève aussi du cliché, comme le relève Antony Mettler, metteur en scène de la Revue genevoise 2016. Un sketch y dépeignait les forains chantant «On te pète la gueule» sur l’air d’«I love rock’n’roll». Un soir, ils sont venus voir le spectacle. «On sait que ce ne sont pas des tendres, alors quand ils sont venus à quarante, on a eu peur, rit-il, ils auraient pu casser le casino-théâtre! Mais en fait pas du tout. Ils ont beaucoup d’autodérision.» L’artiste est aussi surpris par ses propres a priori. «Quand on ne vient pas de ce milieu, on les imagine avec un blouson en cuir et des tatouages. Mais les jeunes sont plutôt BCBG, en Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger. La nouvelle génération fait d’autres jobs en parallèle, ce sont de grands businessmen.»

Aucune parole?

La critique qui revient le plus souvent est le manque de fiabilité. Philippe Vignon rappelle que «plusieurs forains s’étaient installés sans avoir payé leur redevance en 2016, nous avons dû faire appel à un avocat pour récupérer nos fonds». «Ils n’ont aucune éthique des affaires, regrette un négociateur. Ils se positionnent comme moins intelligents qu’ils ne le sont en réalité. Ça s’appelle de l’enfumage.» Un autre renchérit: «Je ne les respecte pas car ce ne sont pas des gens de parole. On peut être voyou, mais il faut être un voyou d’honneur.»

Là encore, Willy Bourquin dément. «Pas du tout, ce sont les organisateurs et les autorités qui ne tiennent pas leurs engagements. On est toujours la dernière roue du char, toujours repoussés. Le seul moment où on vient nous chercher, c’est pour animer les promotions, après on nous jette comme des Kleenex.»

La pression médiatique

Pour arriver à leurs fins, les forains menaceraient souvent de tout déballer dans la presse. «Ils triangulent comme des malades» entre les médias, les autorités ou les organisateurs, et essaieraient de «les monter les uns contre les autres». Un autre les qualifie de «rois de l’entourloupe intellectuelle».

La corde sensible «C’est Cosette avec eux, ils crient famine, disent qu’il faut nourrir leurs enfants», estime un témoin de ces discours, tout en les mettant en doute, au vu des Mercedes SL et Porsche Cayenne dans lesquelles certains s’affichent.

