Les marronniers reprennent vie au bord de l'Arve à Vessy

Les amateurs de gros engins de levage, de camions-grues et de prototypes de toutes sortes, en lien avec la manutention des arbres, sont gâtés. Le chantier par étapes de la plaine de Plainpalais offre un aperçu de ce qui se fait de mieux dans le genre.

Fin octobre, on a vu à l’œuvre un bras en acier télescopique tronçonner les micocouliers à 20 mètres du sol. Il venait de Zurich et a tenu la vedette pendant trois jours à l’occasion de l’abattage mobile de 34 spécimens condamnés. Aujourd’hui, c’est une transplanteuse qui est au travail. Elle vient du nord, de l’autre côté de la frontière, une ville allemande à une centaine de kilomètres de Munich.

L’engin fait à nouveau son poids, plus de 40 tonnes. Il est monté sur une base de camion, mais tout le reste est de conception unique. L’entreprise germanique mandatée (tree-move, grossbaumverplflanzung) a le monopole en Europe. Elle est déjà intervenue sur les Champs-Elysées à Paris et dans plein de sites urbains prestigieux. Alors, 37 arbres de taille moyenne à transplanter de Plainpalais à Vessy ne font pas peur à son équipage, un géant qui voit tout et serre les mains, un machiniste aux doigts de fée qui ne parle à personne.

Ils font la paire et honorent le mandat en moins d’une semaine. Ce mardi, de bonne heure, en mettant son réveil avant la pluie, on attaque les trois derniers marronniers de l’avenue Henri-Dunant. Deux résistent, ils ont poussé de manière asymétrique sur l’ancien quai du tram. Ils forment, après extraction, une motte insuffisante par rapport au volume du godet.

Mâchoires de piranhas

Le godet, c’est lui le bras intelligent du jour, à l’extrémité d’une articulation hydraulique qui exécute toutes les figures demandées. Le godet, c’est deux demi-sphères en acier de trois mètres de diamètre, taillées comme des mâchoires de piranhas. Elles s’ouvrent pour enchâsser l’arbre en se plaçant dans l’axe du tronc, elles se referment en creusant le sol sous son collet. Les dents ont beau être acérées, elles affrontent un terrain graveleux et sec. «Sur un sol pareillement hétérogène, maintes fois remblayé dans le passé, on s’expose forcément à des surprises», explique Jean-Jacques Mulhauser, directeur adjoint chez Jacquet, le principal paysagiste de la place, mandaté par la Ville depuis près de 15 ans pour assurer les travaux sur la plaine.

Il ajoute en montrant la fouille: «Regardez, la surprise, ici, est une canalisation désaffectée. Ce n’est pas idéal pour permettre aux arbres de pousser. Ceux que l’on transplante ont, au jugé, entre 40 et 50 ans. Ils sont rejoints en taille par leurs cadets en âge que l’on a plantés il y a à peine 5 ans.» Juste à côté, en effet, des cerisiers adolescents à la silhouette impeccable.

Il est 10 h du matin; l’ultime transplanté rejoint en convoi exceptionnel ses congénères au Centre sportif de Vessy. Le godet a couché sa prise à l’horizontale, les élagueurs ont réduit le volume à l’arrière, enguirlandé les branches avec des rubans fluorescents, avant de monter dans les véhicules d’escorte. Le pont de Vessy supporte les crachats des joggers, pas un train routier de plus de 40 tonnes. Il faut passer par le pont de Sierne et redescendre vers le site au bord de l’Arve qui fut celui du bicross.

Une forêt est née comme dans Astérix

Les bosses de terre ont été rabotées, une forêt a poussé à leur place. Elle forme un cordon boisé prolongeant celui qui épouse les rives de la rivière. Les hêtres et pins sylvestres font bon accueil aux marronniers venus du centre-ville. Ils revivent, cela se voit à l’œil ignorant. «On a procédé à des sondages, en collaboration avec le Service des espaces verts qui a choisi l’endroit après discussion avec le Service des sports, résume Jean-Jacques Mulhauser. Le terrain a été très peu remué, on dispose d’une vraie terre végétale. Pendant les 5 ans à venir, les arbres transplantés seront choyés. Suivi rigoureux, tuteurage et arrosage automatique.»

Retour sur Plainpalais. C’est tout gris. Des trous et des palissades. On a gagné du temps, économisé de l’argent, mais la métamorphose est brutale. «Si on doit exécuter à la main le même travail que vient de réaliser la machine, c’est 5 hommes et une matinée pour chaque arbre», précise Monsieur Mulhauser. Coût de l’opération: «Elle se monte à 190 000 francs pour les 37 spécimens transplantés et leur entretien sur cinq ans à Vessy», répond l’ingénieur civil Alexandre Morante, chef de projet au Département de l’aménagement et des constructions.

Il complète: «Nous avons conservé cinq arbres sur le site Henri-Dunant, des grands sujets qui ne pouvaient pas être transplantés. Les travaux vont désormais se concentrer sur la rénovation du sol, nous allons poser un revêtement bitumineux standard. Mais surtout huit bornes techniques qui distribueront de l’eau et de l’électricité aux maraîchers, côté avenue Henri-Dunant. On en aura fini avec ces coffrets semi-provisoires et ces câbles éparpillés un peu partout. En novembre, on entame une nouvelle campagne de plantation, soit 63 arbres dans le secteur Henri-Dunant. Au printemps 2018, 27 arbres seront également plantés sur l’avenue du Mail, soit 90 arbres au total.»

L’occasion de rappeler, calculette à la main, que la plaine de Plainpalais comptait 203 arbres avant transplantation et qu’au final, elle en aura 256. Un nombre généreux qui s’enrichit encore d’une production délocalisée à Vessy.

On a oublié la citation du jour. On s’était promis de la placer au début du reportage, on la glisse à la fin: «Le jardinier plante, le pépiniériste transplante.» (TDG)