Les magasins de sport d’hiver se mettent déjà à l’heure d’été

Soulagement pour les professionnels des sports d’hiver, il neige enfin. Reste que les petites enseignes genevoises spécialisées souffrent d’un début de saison sans flocon. Leur activité est en net recul depuis qu’il est devenu difficile de skier en fin d’année. Les magasins de sports d’hiver apprennent à s’organiser en s’ouvrant notamment aux activités estivales

Ventes sans marge

«Nous sommes à moins 30% de nos ventes par rapport à 2015, année elle-même en baisse par rapport à la précédente». Mais ce qui étonne Thierry Wasmer, patron du magasin Technosurf au Grand-Saconnex, c’est avant tout le caractère ininterrompu de ces absences de neige. «Une année sèche ça arrive, deux à la rigueur, mais au-delà il faut remettre son fonctionnement en question. Le matériel invendu s’usant, il vaut alors mieux le solder, quitte à parfois le vendre à perte.» Il est ainsi contraint de renoncer à ses marges et ne peut plus se permettre d’embaucher: «Nous engagions parfois un ou deux saisonniers pour nous aider lors de grosses saisons mais ce ne sera pas le cas cette année».

Pour ces petits magasins spécialisés, la survie tient à la flexibilité propre aux entreprises familiales: «Nous pouvons nous permettre une plus grande souplesse et surtout une meilleure réactivité face aux imprévus». Il privilégie également la petite distribution pour se fournir, «eux ne vous menacent pas» faisant référence aux délais et aux quantités, déclare-t-il. Optimiste, il rappelle que les achats se font généralement jusqu’à la fin du mois de février, ce qui laisse encore près de deux mois pour tenter de rattraper le retard. Le vendeur d’un magasin au centre-ville partage cet espoir: «Nous avons tout de même vendu quelques belles pièces. Les clients apprécient la taille humaine de notre enseigne ainsi que le service que nous offrons».

Les grandes chaînes de magasins de sport ne ne connaissent pas les mêmes difficultés. Antonio Govetosa, responsable du marketing des magasins Athleticum, explique que la firme est parvenue à «retrouver un niveau d’activité similaire à celui de la fin d’année 2015 en adaptant l’offre, la présentation et la commercialisation.»

Nouvelles activités

Sans neige, il faut diversifier les activités. Comme d’autres, Technosurf a fait le choix de renforcer son offre d’activités estivales. Ainsi, en plus des vêtements, le magasin propose une large gamme de matériel nautique, notamment des kite surf et des paddle. Le patron raconte: «Certains Genevois vont passer leurs vacances au soleil et il n’est plus rare de vendre un kite en plein décembre à une personne s’en allant pour les îles.» Le groupe Athleticum répond aussi au manque de neige en valorisant les sports d’été: «Nous avons adapté la configuration du magasin et maintenant à l’entrée des magasins, nous n’implantons plus le rayon ski en octobre mais le rayon outdoor moins lié aux aléas d’enneigement».

