Les juristes progressistes ne veulent plus des cachotteries de Jornot

L'Association des juristes progressistes (AJP) exige la publication systématique sur Internet des directives du Ministère public genevois et de la police. Selon elle, cette transparence obligera les institutions publiques à établir des directives conformes à la loi.

L'AJP avait obtenu l'accès à la directive dite «Jornot», du nom du procureur général genevois, après une longue procédure judiciaire jusqu'au Tribunal fédéral, a-t-elle rappelé jeudi dans un communiqué. Edictée en 2012, cette directive précise la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière. Elle a été modifée en 2013 et 2014.

L'AJP s'appuyait sur la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) pour avoir accès à cette directive émise à l'intention des procureurs. Olivier Jornot avait refusé, affirmant que sa publication «affaiblirait» la position du Ministère public. En juin 2016, le Tribunal fédéral a donné raison à l'AJP.

Amélioration partielle

L'AJP a analysé les directives successives. L'ancienne version préconisait des peines de prison ferme en cas de récidive pour infraction à la loi sur les étrangers. La directive exprimait «une politique pénale intransigeante et disproportionnée», confirmée par la pratique, selon Camille Maulini, coprésidente de l'AJP.

Celle de septembre 2014 tient compte des critiques formulées. Elle prévoit spécifiquement que le prévenu ayant des antécédents judiciaires uniquement pour infraction à la loi sur les étrangers soit condamné à des jours-amendes fermes et non plus à une peine privative de liberté, écrit l'AJP. Le cas des sans-papiers est ainsi pris en considération.

Mais cette version n'invite pas les procureurs à prendre en compte les circonstances concrètes. L'AJP y voit un risque de violation du principe de proportionnalité et de l'adéquation des peines prononcées. Celles-ci doivent fixées en fonction de la situation personnelle et individuelle de chacun.

Transparence exigée

La version de 2014 avait été modifiée «sous la pression générale», a relevé Me Maulini. Le combat était aussi mené par les associations de soutien aux sans-papiers et le monde politique. Et le préposé genevois à la protection des données et à la transparence avait admis que la directive n'est pas interne au Ministère public mais concerne les justiciables. Elle devait donc être communiquée.

L'AJP veut aussi savoir si des directives internes à la police posent problème. Des demandes ont été faites dans ce sens, a fait savoir Me Maulini.

Se référant à la pratique du pouvoir judiciaire vaudois, l'AJP appelle le procureur général et la cheffe de la police genevoise à permettre un accès général et systématique à leurs directives, via leurs sites Internet. «Le Ministère public ne va pas répondre par voie de presse à une demande d'une association», a-t-il fait savoir à l'ATS, rappelant la directive a été transmise à l'AJP en novembre. (ATS/TDG)