Les jeunes se ruent au Festival des droits humains

«C’est atroce! Je pensais que ce serait dur, mais à ce point-là…» lâche Jane, étudiante en droit âgée de 19 ans, en sortant du film Silent War. Projetée jeudi en première mondiale, dans le cadre du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), cette réalisation signée Manon Loizeau parle du viol des femmes dans les prisons syriennes. Pas surprenant que les deux collégiennes qui accompagnaient Jane, ce soir-là, soient, elles aussi, sous le choc. «Le viol comme arme de guerre, c’est insoutenable! J’ai beaucoup pleuré, rapporte l’une d’elles. Ce que l’humain est capable de faire…» Jane renchérit: «J’étais si bloquée que mes larmes n’arrivaient pas à couler. Mais je ne regrette pas d’être venue. Tout le monde devrait voir ce film.»

Apprendre à argumenter

Ce désir de conscientisation, «de voir la réalité en face» comme elles disent, est l’une des raisons qui motive ces trois étudiantes à fréquenter assidûment le FIFDH.

Et elles ne sont pas les seules. «Nous constatons une augmentation massive de la fréquentation des 18-23 ans, note Isabelle Gattiker, directrice du festival. On dit que la jeunesse est apathique et défaitiste? C’est faux. C’est à chaque fois une immense émotion de voir tous ces jeunes assister au festival avec autant de passion.» Certaines séances, comme Silent War, étaient «à la fois complètes et composées presque uniquement de jeunes, ajoute la directrice. Et le plus magnifique, c’est qu’ils nous approchent pour lancer des actions, continuer sur le terrain et souhaitent tout faire pour que les choses changent. Un immense facteur d’espoir.»

De nombreuses spectatrices semblaient, il est vrai, prêtes à rejoindre le groupe «Women on Waves», après avoir vu Vessel de Diana Whitten. Un film positif malgré la gravité de la cause sur des féministes qui tentent d’organiser des avortements en mer…

«Mais partir de ce qu’il se passe ailleurs pour revenir ici fait également partie des défis du FIFDH. Nous voulons créer des dynamiques locales avec les plus jeunes», ambitionne Dominique Hartmann, chargé des programmes pédagogiques. Vendredi matin, l’une des nombreuses projections scolaires du festival a parfaitement permis d’illustrer ce dessein. Une petite centaine d’élèves issus de divers cycles d’orientation (CO) et établissements postobligatoires a d’abord visionné Bienvenue au Réfugistan, d’Anne Poiret. Avant d’en débattre. Un documentaire sur la sinistre vie dans des camps de migrants, soudain transformés en citoyens du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), qui a ému ce public peu averti. «Ici, tu te sens un bon à rien», pleure un vieil homme, désireux de quitter le camp de Dadaab au Kenya.

L’image de cette oisiveté destructrice sera sans doute analysée dans une école genevoise. «Les films du FIFDH permettent de rebondir et de favoriser les discussions en classe. Ce sont de bons sujets pour apprendre à argumenter tant à l’oral qu’à l’écrit», estime Evangélia Guikas, enseignante de français au CO du Vuillonnex. Parmi ses petits protégés âgés de 12-13 ans, une jeune fille n’en revient pas que des gens vivent en moyenne dix-sept ans dans ces camps, selon les chiffres de l’ONU. «C’est choquant; comment peut-on s’en sortir ensuite?»

Venu participer au débat, Luc Brandt, auteur de nombreuses missions pour le HCR, ne cache pas que «le manque d’autonomie dans les camps est un vrai danger pour le futur de ses occupants. Ils perdent l’envie de se débrouiller.»

Une jeune Philippine relate alors ses débuts difficiles dans une classe d’accueil, le manque de liens avec les petits Genevois. «L’important, c’est de ne pas exclure les nouveaux arrivants, de faciliter leur intégration», recommande Luc Brandt. Message entendu, promettent des enfants en partant.

«Chez nous aussi des droits sont bafoués», observe Benaiah Finkel (25 ans), étudiant en arts appliqués qui a obtenu un prix pour son clip sur la surpopulation carcérale à Champ-Dollon. Là encore, quantité de jeunes se sont pressés jeudi soir à la Haute Ecole d’art et de design pour assister au verdict d’un concours ayant opposé vingt artistes en herbe.

«Toutes nos séances se jouent à guichets fermés», apprécie Isabelle Gattiker. Ravie de cette folle affluence, elle espère bien dépasser le record des 34 000 festivaliers de l’an dernier! (TDG)