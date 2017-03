Les herbiers du Jardin botanique possèdent des richesses insoupçonnées

A l’occasion de leur bicentenaire, les Conservatoire et Jardin botaniques (CJBG) présentent une série d’événements, le premier étant une exposition sur les herbiers. Celui de Genève (6 millions d’échantillons) est l’un des plus importants au monde. Mais à quoi sert un herbier? Les conservateurs Laurent Gautier et Yamama Naciri lèvent le voile.

1. L’évolution

Les premiers herbiers, des collections de plantes séchées et pressées, sont apparus dès le XVIe siècle. En constituer un est, certes, une sympathique occupation d’amateurs, mais l’herbier des CJBG est, lui, un «outil» tout à fait scientifique, enrichi depuis près de trois siècles avec un but ambitieux: recenser, nommer et classer les plantes et les champignons. De nombreux spécialistes viennent le consulter et des prêts d’échantillons sont opérés avec d’autres instituts botaniques. Enfin, grâce à la digitalisation des données, les herbiers voyagent désormais virtuellement.

2. La force du nombre

Les herbiers renferment souvent plusieurs spécimens d’une même espèce. Cela permet de croiser les informations sur les espèces, comprendre leur évolution, leur répartition géographique et les conditions favorables à la réintroduction en nature d’espèces en danger.

3. Données cachées

Les spécimens conservés n’ont pas fini de livrer leurs secrets. Instauré depuis une quarantaine d’années, le séquençage de l’ADN des plantes et champignons permet d’accéder au génome d’une espèce, même si celle-ci a été récoltée il y a 200 ans. Un laboratoire spécialisé a vu le jour aux CJBG il y a vingt-sept ans. A la clé, la connaissance des liens de parenté entre les espèces. D’autres molécules peuvent être extraites, ouvrant la voie à une meilleure gestion de l’environnement et de la climatologie. Par exemple, les lichens (des champignons associés à une algue) renferment jusqu’à 1000 substances.

4. Les invasives

Les croisements d’informations issues des herbiers ont permis de comprendre l’impact écologique de plantes invasives, telle la Cotula coronopifolia. Originaire d’Afrique du Sud, elle a colonisé dès 1954 l’ensemble du littoral corse. Mieux connue chez nous, l’ambroisie. Ou encore la berce du Caucase, fléau végétal qui peut provoquer des brûlures au 3e degré. Elle a d’abord colonisé l’Angleterre, à tel point qu’au début des années 70, le groupe de pop rock Genesis lui a consacré une chanson, The Return Of The Giant Hogweed!

5. La menace plane

On considère qu’aujourd’hui, une espèce végétale sur cinq est menacée de disparition. L’herbier des CJBG possède d’ailleurs plusieurs espèces disparues, telles la lisymache de Minorque ou l’hedyotis de l’Ile de l’Ascension.

6. Un réseau planétaire

Il y a près de 3000 herbiers dans le monde: plusieurs centaines aux Etats-Unis, deux seulement à Madagascar et une dizaine en Suisse, le plus important – et de loin – étant celui de Genève. Ces herbiers abritent quelque 350 millions d’échantillons! (TDG)