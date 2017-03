Les forçats de la pause de midi

Au bureau, quand la pause-déjeuner se termine, on les reconnaît à leur odeur de gel douche et à leurs joues encore rougies par l’effort. Les sportifs de midi, «c’est une secte qui grandit», sourit Jean, le souffle court, à peine le pied posé à terre après une heure intensive à pédaler sur son pignon fixe. Sur la piste en bois du vélodrome de la Queue d’Arve, ils sont des dizaines à tourner «religieusement» et en silence à l’heure où l’activité professionnelle est suspendue. Au même moment, on ne compte plus ceux qui profitent des vestiaires du centre sportif pour s’élancer au pas de course dans le Bois de la Bâtie. «Quand on a une famille, midi est le meilleur moment pour s’entraîner», souffle Aude Da Costa, en plein stretching après avoir avalé sa boucle de dix kilomètres. Comptable dans une société implantée dans la zone industrielle voisine, elle s’entraîne selon un programme de course précis. Dix kilomètres, trois fois par semaine, toujours «entre midi et deux». Si un empêchement la retient au travail? «Ça m’énerve. Mais je m’arrange pour rattraper un autre jour.»

Le tout en une heure quinze chrono

L’émergence spectaculaire de l’entraînement à midi est à mettre sur le compte de l’allongement de la journée de travail. Si celle-ci se termine plus tard, les pauses ont tendance à se flexibiliser (dans le tertiaire principalement) à l’heure où la pointeuse laisse place à d’autres formes de contrôle.

Ce nouveau paradigme ouvre un créneau inespéré aux sportifs. A condition d’avoir accès à un vestiaire et de s’organiser méticuleusement, la pause de midi laisse assez de temps pour l’entraînement. Un temps qu’il s’agit d’optimiser, quitte à renoncer au plat du jour.

Qualifié pour les championnats du monde de Demi-Ironman (1,9 kilomètre de natation, 90 kilomètres de vélo et 21,1 kilomètres de course à pied) aux Etats-Unis, Thomas Huwiler doit caser deux séances d’entraînement dans ses journées d’enseignant à plein-temps. «Cet horaire, c’est un bon compromis, dit-il sur le parvis de la piscine des Vernets, où il nage entre trois et quatre kilomètres par session. Je n’ai pas besoin de me lever à l’aube et j’ai une phase de récupération avant l’entraînement du soir. C’est surtout un moment où je prends du plaisir, je me vide la tête et me coupe du bruit de mon travail avant d’y retourner.»

Non loin, au vélodrome, Peter Moor­house, 38 ans, entame sa demi-heure de pédalage. Les objectifs ne sont pas ceux d’un sportif d’élite, mais le temps est tout aussi précieux: «Si je veux faire du sport, la pause de midi est ma seule option, dit-il. Le soir, je rentre m’occuper de mon fils. C’est au tour de ma femme de mériter une pause», sourit l’employé d’une société internationale. Adepte du vélo de piste, il parvient à quitter son poste, rejoindre le centre sportif, se changer, s’entraîner, se doucher et retourner au travail en une heure et quart maximum. «Je fais bien assez d’heures supplémentaires pour compenser une pause un peu plus longue», relève-t-il. Son repas? Un sandwich en reprenant le travail, quand Aude Da Costa se contente d’un fruit alors que Thomas Huwiler doit chercher une cafétéria dans le quartier de la piscine pour avaler un plat équilibré.

Intensité et cycles biologiques

Pour la vie de famille, l’entraînement inséré au milieu de la journée de travail est «idéal», disent unanimement ceux qui le pratiquent. Les professionnels de la santé et du sport, eux, adaptent leurs pratiques à ces nouveaux créneaux d’entraînement. «Les difficultés à concilier la vie actuelle avec la pratique sportive ont fait émerger cette nouvelle plage. De manière analogue, on voit toujours plus de gens prêts à se lever à 5 h ou 6 h du matin pour s’entraîner, note le Dr Jean-Luc Ziltener, médecin du sport. Ce n’est pas le moment idéal pour une séance de haute intensité, poursuit-il. On évitera un entraînement fractionné (ndlr: alternance des phases très rapides et des phases de calme) au profit d’une activité d’endurance aérobie (niveau qui n’impose ni difficultés respiratoires ni douleurs musculaires).» Visiblement, ces prescriptions sont plutôt bien suivies puisqu’«on ne constate pas de recrudescence des lésions de surcharge», indique le médecin du sport.

Vu par un entraîneur, «le réveil musculaire prenant entre trois et quatre heures, midi peut être considéré un bon moment, mais la phase la plus propice à une activité sportive reste la fin d’après-midi», assure Olivier Baldacchino, coach d’un «running club» actif durant la pause de la mi-journée. Pour affirmer cela, il se base sur les cycles biologiques, pourvoyeurs de niveaux d’énergie variables au fil de la journée.

Reste que la session ne peut s’étendre au-delà de l’heure, contraintes professionnelles obligent. Mais Olivier Baldacchino n’y voit rien de rédhibitoire: «Ceux qui pratiquent les sports d’endurance ont intérêt à répéter ce type de sollicitations brèves. Il vaut mieux s’entraîner trois fois trente minutes qu’une fois 1 h 30.»

Un marché à conquérir

Le sport s’ancre durablement dans les interstices de la vie quotidienne. A voir la promiscuité des nageurs dans les bassins olympiques à l’heure où les collègues sont à table, il n’est plus l’apanage exclusif des soirées et des week-ends. En 2016, les piscines des Vernets et de Varembé ont enregistré respectivement 67 500 et 63 200 entrées entre 12 h et 14 h, soit près de 20% de leur total annuel. «C’est un créneau qui est de plus en plus prisé», n’a pas manqué de constater Sybille Bonvin, cheffe du Service des sports de la Ville de Genève. En ce sens, l’offre municipale «Sport Adultes» (badminton, escalade, aquagym, etc.) devrait prochainement augmenter dans la tranche horaire de midi.

De leur côté, les fitness ont rapidement compris qu’il y a là un marché à conquérir. «Notre concept a été étudié précisément autour de cette clientèle», fait remarquer Nicolas Dugal, de la salle Usine Opéra, située à la lisière du quartier des banques. Moyennant un abonnement de 2400 francs en moyenne par année, des sportifs «chics» et «haut de gamme» bénéficient de cours calibrés pour la durée d’une pause repas. Le club garantit qu’il n’y aura pas d’attente pour accéder aux machines. Car à midi, le sport est une affaire d’habitués qui détestent perdre leur temps.

La diététicienne: manger à sa faim, réhabiliter les féculents et le goûter

Si la pause de midi n’est pas entièrement dévolue au repas, il n’en demeure pas moins qu’il faut bien manger quelque chose. Quoi? Et quand? «L’entraînement de midi bouscule les équilibres dans la mesure où le repas est souvent acheté et mangé à la va-vite sur sa place de travail», observe Anne-Catherine Morend, diététicienne exerçant notamment auprès de sportifs, d’élite ou amateurs. Dans cette précipitation, plusieurs erreurs sont à éviter. La première: ne pas assez manger. «Quand la faim n’est pas correctement satisfaite, le risque de grignoter ou trop manger le soir augmente. Or les repas de midi et du soir doivent être plus ou moins équivalents en termes de calories», fait savoir la diététicienne, basée à Carouge.

Un repas frugal ouvre également la voie à un «creux» dans l’après-midi. «Il faut idéalement toujours écouter sa faim. Il n’y a absolument aucun problème à prendre un goûter», affirme Anne-Catherine Morend. Elle cite comme aliments possibles le yoghourt (pour ceux qui le digèrent), les fruits, les noix et les amandes. «Le goûter est fortement recommandé. Cela permet de mieux satisfaire les besoins nutritionnels liés à la pratique sportive.» Un léger en-cas – une banane par exemple – est également préconisé une heure avant la séance d’entraînement de midi. Vient ensuite le repas au retour de l’entraînement. Il s’agit là de porter une attention particulière à la nature des aliments. Maltraités par les tendances amaigrissantes, les féculents (pâtes, pain, riz…) s’avèrent en réalité bénéfiques. «Ils sont une source de sucre essentielle qui favorise la récupération et la régénération des muscles. C’est l’aliment à ne pas négliger! Il doit être présent matin, midi et soir, particulièrement chez ceux qui font du sport», relève la diététicienne. En somme, le repas idéal se compose d’une protéine (viande, poisson, œufs, légumineuses, tofu), un féculent et un légume.

Mais voilà, le manque de temps et le retour précipité au travail contraignent souvent à avaler le traditionnel sandwich. «Il n’est pas très diversifié, contient peu de protéines et quasiment pas de légumes. Idéalement, on l’accompagnera alors d’une soupe ou d’une salade et d’un fruit», préconise Anne-Catherine Morend. Et à choisir, autant opter pour un pain complet, plus riche et rassasiant. L.D.S.

