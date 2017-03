Les fonctionnaires de la Ville pourront travailler au-delà de 62 ans

Le Municipal de la Ville de Genève en a décidé ainsi. Contre l’avis du Conseil administratif, le Délibératif a voté hier la modification du règlement du statut du personnel. Désormais, les fonctionnaires atteignant l’âge de la retraite légal en Ville, soit 62 ans, auront le droit de continuer à travailler. Le projet de délibération a été approuvé par 41 oui (majoritairement à droite), 18 non et 12 abstentions. Pour le MCG Daniel Sormanni, auteur de la proposition, il s’agit d’éviter que les employés concernés ne se retrouvent dans la précarité et ne soient contraints de s’inscrire au chômage en attendant de toucher l’AVS. En effet, comme l’avait annoncé la Tribune de Genève, entre janvier 2010 et début 2016, 83 anciens employés de la Ville âgés de 61 ans ou plus se sont inscrits au chômage, en attendant de percevoir leur rente AVS. Une situation jugée inacceptable par les motionnaires mais aussi par des organisations de représentants du personnel.

Dénonçant «une injustice sociale», le conseiller municipal MCG Daniel Sormanni assure qu’«il ne s’agit pas de s’attaquer au statut des fonctionnaires de la Ville mais simplement d’offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent et qui sont dans la précarité de prolonger leur activité.»

Ce à quoi la magistrate PS Sandrine Salerno rétorque: «Le statut, c’est un tout. Si vous touchez une partie de l’édifice, vous le déséquilibrez. Vous mettez à mal les négociations menées par le Conseil administratif en tant qu’employeur avec les partenaires sociaux.» Elle rappelle au passage qu’il est prévu que l’âge de la retraite des fonctionnaires passe de 62 ans à 64 ans en 2020. Raison de plus selon Daniel Sormanni pour trouver une solution transitoire. Il est rejoint sur ce point par la cheffe de groupe d’Ensemble à Gauche (dont le groupe s’est finalement abstenu). Maria Pérez s’emporte contre l’Exécutif qui «oblige son personnel à pointer au chômage» et lui reproche de n’avoir pas fait son travail.

De quoi faire bondir Sandrine Salerno: «Les négociations avec le personnel se tiennent toutes les trois semaines.» Et de mettre en avant les nombreux acquis sociaux et salariaux des quelque 4000 employés de la Ville. «Le plus bas salaire, soit celui d’un ouvrier du Service logistique et manifestations, est de 5000 francs, sans compter le 13e progressif», précise la magistrate.

Derrière l’objectif se pose la question de la méthode. Car une modification du règlement imposé par le Délibératif pourrait, selon certains, mettre à mal le partenariat social. Une crainte exprimée par le conseiller municipal indépendant Pierre Gauthier

(TDG)