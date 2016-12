Les flottins illuminent Evian

Pour les fêtes de fin d’année, Evian reçoit la visite des flottins. La légende veut que «venant de toutes les Alpes, la famille des elfes, sirènes, ondines, sorcières, fées, farfadets et autres lutins échoue sur la plage d’Evian. Car, d’intempéries en avalanches, de ruisseaux en torrents, de torrents en rivières, de rivières en caprices de Dame Nature, ils arrivent sur les bords du Léman, lac magique où ils trouvent le repos».

Le tome 10 s’est ouvert le 9 décembre à Evian. Il se refermera le 4 janvier. Peu à peu, les personnages de bois flotté quitteront les bords du Léman pour rejoindre les montagnes enneigées. Pour le moment, ils sont bel et bien présents et ont investi les rues de la cité thermale. Plus de 650 sculptures composées de plus de 350 tonnes de bois flotté font la joie des petits et grands. Le tout animé par 25 comédiens, conteurs, musiciens et circassiens.

A l’origine de ce projet féérique, qui fête ses dix ans, on retrouve Alain Benzoni, alias «Benzo», directeur du Théâtre de la Toupine. «Au départ, il s’agissait d’une commande pour un marché de Noël, racontait-il dans nos colonnes. Je me suis assis au bord du lac afin de réfléchir à un concept, et j’ai vu du bois flotté sur l’eau… Cela m’a donné l’idée d’un projet totalement différent, fédérateur et détaché du mercantilisme. Au Village des flottins, rien n’est à vendre, tout est à rêver et à imaginer.» Le tout est à découvrir à 1 h de Genève. Plus d'infos sur www.lefabuleuxvillage.fr (TDG)