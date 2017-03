Les employés de Walo ont déclaré la grève

Les six chantiers genevois que gère l’entreprise de construction Walo sont au point mort. Mardi soir, l’assemblée générale des employés a voté pour une grève reconductible. Une trentaine de personnes se sont rassemblées ce mercredi sur un chantier situé aux Acacias pour faire part de leurs revendications. Les grévistes, soutenus par les syndicats SIT, Unia et Syna, réclament un meilleur plan social en vue de la liquidation de la succursale genevoise de Walo, l’un des plus gros acteurs suisses de la construction. Celle-ci laissera quarante employés sur le carreau, dont la moitié est âgée de 50 ans ou plus.

Le conflit s’enlise. Il y a deux semaines, les syndicats avaient déjà bloqué pendant un jour tous les chantiers de Walo. Puis, ils ont saisi la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) afin de lancer une procédure de conciliation. Mais l’entreprise ne reconnaît pas la compétence de cette dernière. «Un article de la convention nationale de la construction prévoit que les désaccords soient tranchés par la commission paritaire du gros œuvre», souligne Philippe Zimmer, responsable de la succursale genevoise de Walo. Mais les syndicats ont une interprétation différente de cet article: «La commission paritaire ne règle que les litiges sur l’application de la convention nationale, rétorque José Sebastiao, d’Unia. A Genève, les conflits collectifs ont toujours été la compétence de la CRCT.»

Pour les syndicats, le fait que l’employeur ait commencé à prononcer des licenciements sans attendre que cette question soit tranchée est une «déclaration de guerre». Toutefois, suite à l’annonce de la grève, une nouvelle rencontre a été convenue pour jeudi après-midi.

Les syndicats exigent que les licenciés reçoivent davantage d’indemnités, que les personnes congédiées deux mois avant l’annonce de la fermeture de la succursale genevoise aient aussi droit au plan social et que les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise soient prioritairement offertes aux collaborateurs âgés de 55 ans et plus. «Ceux-ci ne pourront pas retrouver de travail et vont finir à l’aide sociale, dénonce Thierry Horner, du SIT. Et alors que certains ont travaillé trente-sept ans pour Walo, on leur propose juste un mois de salaire d’indemnités…» Philippe Zimmer affirme avoir déjà revu son offre à la hausse, avec une grille d’indemnités allant jusqu’à quatre mois de salaire selon l’ancienneté et l’âge. Il explique avoir subi un gros déficit à Genève en 2016.

(TDG)