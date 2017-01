Les dessous des tracas judiciaires de Marc Roger

Condamné en France en 2012

Depuis sa condamnation, Marc Roger s’était visiblement tenu à carreau. A part en 2012: «J’ai été sanctionné pour avoir envoyé des messages pas très sympas à l’ex-copain de mon ex-femme. J’ai dû faire des travaux d’intérêt général pour la Mairie d’Alès.»

L’ex-boss des Grenat a donc dû travailler avec le concierge du club de football d’Alès. «Je le secondais, mais franchement il n’y avait pas grand-chose à faire.» L’été dernier, peu avant son arrestation, Marc Roger raconte qu’il était sur le point de conclure un transfert avec un joueur prestigieux. Une opération qui l’aurait mis à l’abri du besoin. Au lieu de cela, l’homme a tout perdu. «J’avais refait ma vie avec une femme notaire. Vous imaginez ce qu’elle pense de moi aujourd’hui avec tout ce qui se raconte dans une petite ville du Gard. On me prend carrément pour le Mesrine alésien. J’avais la garde de mes enfants. Ma fille, qui veut entrer en Faculté de droit en septembre, vit désormais chez mon père et mon fils chez une tante à Montpellier. C’est une catastrophe. Je critiquais la justice genevoise à l’époque, mais je vois aujourd’hui qu’en France ce n’est pas mieux. La juge en charge de la procédure actuelle n’a presque rien fait depuis mon arrestation depuis cinq mois. Et la justice craint que je me réfugie aujourd’hui en Suisse…»

F.M.