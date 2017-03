Les députés veulent toujours loger les réfugiés aux Vernets

Genève entend pouvoir utiliser la caserne des Vernets pour y loger des requérants d'asile en cas de besoin. Les députés ont accepté une résolution interpartis (PDC, Verts, PS) rejointe par le PLR demandant au Conseil d'Etat d'intervenir encore à Berne pour obtenir «la mise à disposition de cette infrastructure» et pour obtenir de la capitale fédérale «l'aide financière aux cantons dans le cadre des coûts de l'asile».

Un autre texte déposé par les Verts, le PS et Ensemble à gauche a passé la rampe avec la même majorité. Elle réclame pour sa part une «application humaine» des accords de Dublin. «Genève et le Département de Pierre Maudet doivent aussi faire leur part», ajoute la députée Caroline Marti durant le débat. Une référence évidente à de récents renvois à Genève qui ont défrayé la chronique qui fait tiquer le PLR: «Voilà qu'on revient à la politique politicienne! Genève applique des décisions fédérales», déplore Alexandre de Senarclens. C'est le député PDC Bertrand Buchs qui résume le mieux la position majoritaire: «En 2015, lors du dépôt de la résolution sur les Vernets, il y avait urgence sur l'accueil des requérants syriens. Le magistrat Mauro Poggia nous a expliqué alors avoir demandé de l'aide à Berne, sans succès. C'est inacceptable! La caserne appartient au canton. Seuls deux bureaux appartiennent à la Confédération. Elle peut donc parfaitement être utilisée autrement. Quant à Dublin, cet accord est mal appliqué: il est inacceptable de séparer des familles.»

L'UDC et le MCG ne sont pas convaincus: «Quand on voit comment va l'Europe, comment peut-on vouloir supprimer une caserne?», s'insurge le MCG Henry Rappaz. Pour Marc Falquet, la caserne est occupée et on comprend du reste de son intervention que, selon lui, les réfugiés ne sont pas de vrais réfugiés. Lors d'un débat ultérieur et houleux portant sur une résolution MCG réclamant le renforcement des contrôles aux frontières, les mêmes arguments se feront entendre. (TDG)