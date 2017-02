Les députés se prononcent sur la médaille russe de Mettan

L'ancien président du Grand Conseil genevois, le député PDC Guy Mettan, a reçu le 8 février dernier la médaille de l'Amitié de la Fédération de Russie à la suite d'un oukase signé par Vladimir Poutine en personne. La cérémonie s'est déroulée à la mission de Russie à Genève qui se situe à l'avenue de la Paix, entre les bâtiments du Comité international de la Croix-Rouge et la Villa La Pastorale, où le Valaisan est actif depuis 20 ans en tant que directeur du Club suisse de la presse.

Cependant l’article 22 du règlement du Grand Conseil genevois prescrit «qu’aucun député ne peut, sauf autorisation donnée par le Grand Conseil, accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger.» Guy Mettan a donc remis sa médaille en dépôt à Sergei Garmonin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie, dans l'attente du verdict du Grand Conseil. Le débat aura lieu en urgence ce jeudi soir en principe à 20h30.

La médaille russe de l'Amitié

Créée en 1994, la décoration russe se veut «un signe d’honneur et de reconnaissance», avait expliqué le Consulat russe à la Tribune de Genève. Selon Wikipedia, la médaille appartient à l'ordre civil des décorations honorifiques de la Fédération de Russie. La version anglaise de l'encyclopédie en ligne donne les noms de quelques récipiendaires dont les écrivains français Maurice Druon et Marek Halter, le chef d'orchestre italien Ricardo Muti, l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, le metteur en scène polonais Andrzej Wajda. «En tant que président de la Chambre de commerce Suisse-Russie depuis sa création en 2005, Guy Mettan contribue au développement des relations économiques entre la Russie et la Suisse, indique le Consulat russe. Comme journaliste, il sait toujours rester objectif en présentant une image actuelle et vraie de la Russie.»

Le journaliste, qui fut rédacteur en chef de la Tribune de Genève dans les années 1990, a publié en 2016 aux éditions Syrtes un livre remarqué intitulé « Russie-Occident: une guerre de mille ans». L'ouvrage a été vendu à plus de 3000 exemplaires en français, indique l'auteur, 8000 en langue russe qui est en réimpression. Le livre a été traduit aussi en italien. Des versions anglaise, suédoise, serbe et chinoise paraîtront en 2017.

Plusieurs urgences bouleversent l'ordre du jour

Régulièrement engorgé par un ordre du jour toujours très long, le Grand Conseil a pris l'habitude de bouleverser son ordre du jour en décrétant l'urgence pour les projets qui ne peuvent plus attendre, de sorte qu'il ne sera pas possible de savoir à quelle heure exactement aura lieu le débat sur la médaille russe.

L'ordre du jour de cette session de février compte 133 points. Plusieurs urgences seront demandées notamment: le projet de loi 11809 concernant la subvention pour 2016 à la Fondation de la Cité universitaire de Genève. Un deuxième rapport au PL11662 revient devant le plénum. Il s'agit d'étatisation du convoyage et du transport des détenus. Une demande de motion déposée par Ensemble à Gauche demandant le retrait immédiat du projet RIE III cantonal n'a pas obtenu l'urgence. Le MG a obtenu l'urgence pour la M2350 sur l'urbanisation des Corbillettes, la M2254 sur la pharmacie des HUG et le PL11917. Les Verts ont obtenu l'urgence sur la motion M2313 «réduire la pollution aux particules fines».

A suivre en direct de 17h à 23h ce jeudi et toute la journée vendredi de 8h à 20h. (TDG)