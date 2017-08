Les démineurs neutralisent un obus oublié dans un garage à Hermance

Une trouvaille peu commune a bouleversé le train train quotidien d'un paisible quartier résidentiel d'Hermance ce mardi matin. Peu avant 11h30, une femme s'affaire au rangement de son garage, quand elle découvre soudain un obus de 120 millimètres!

A l'arrivée de la police, ses agents délimitent un périmètre de sécurité et procèdent à l'évacuation de plusieurs habitations, explique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole. La route d'Hermance est alors fermée, ainsi que les chemins des Clos et de la Chapelle. Le lieutenant du Service d'incendie et de secours Pascal Desjacques décide d'installer un poste de protection/extinction de manière préventive. Un camion tonne, cinq hommes et une ambulance sont mobilisés.

A l'intérieur de la villa, l'artificier Nedex (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) procède à l'analyse de l'ogive, puis rassure les équipes mobilisées: la situation est sous contrôle, l'engin ne présente pas de danger apparent. Il sera évacué par la brigade de déminage en vue de sa destruction.

L'opération s'est achevée vers 13h40 sans la moindre anicroche indique la police cantonale. Quant à la présence mystérieuse d'un obus dans le garage d'une paisible villa, elle s'explique par la passion de la collection du défunt mari de l'Hermançoise. (TDG)