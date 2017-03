Les communes refusent les Cycles d'orientation

Les communes genevoises renvoient son paquet au président du Conseil d'Etat, François Longchamp: pas question d'accepter la charge de la construction et de l'entretien des cycles d'orientation que souhaite leur confier le Canton.

Dans un communiqué, elles affirment «souhaiter ainsi donner un signal clair à l’Exécutif cantonal : les communes n’entendent pas poursuivre des discussions menées sur des bases erronées, ce transfert allant à l’encontre des principes définis dans la loi sur la répartition des tâches qui est sensée servir de cadre à la nouvelle répartition des compétences.» En décembre dernier, le magistrats cantonal défendait cette réforme qui fait partie d'un paquet plus large destiné à desenchevêtrer les missions et les financements des communes et du Canton. Il précisait: «Genève est le seul canton de Suisse où les équipements nécessaires au fonctionnement de l’école obligatoire ne sont pas tous financés par les communes. C’est le cas pour les écoles primaires, mais pas pour les cycles d’orientation.» A l'époque, La Tribune de Genève relevait que ce transfert, important en termes monétaires (on dénombre 19 cycles), était sur la table, mais que des communes rechignaient: «Elles craignent que l’entretien des bâtiments, surtout s’ils sont en très mauvais état, ne leur coûte bien plus cher que ce que la compensation financière promise leur apportera».

Dans leur communiqué, les communes assurent que le projet cantonal n'est pas conforme aux objectifs de la loi, le desenchevêtrement, puisque le canton garde la main sur l’attribution des élèves aux différents établissements (carte scolaire) et sur la planification des constructions. Dès lors, «on comprend aisément que le fait de transférer aux communes la réalisation des bâtiments constituerait un enchevêtrement des tâches». En parallèle, l'argent, ou plutôt l'estimation de la valeur des bâtiments, reste bien au centre des divergences: «La valeur totale des 19 établissements dont il est question, explique l'ACG, est fixée à 525 millions de francs, alors même que 16 des 19 bâtiments ont plus de 40 ans! (...)» (TDG)