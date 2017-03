Les communes ne veulent pas assumer les cycles

Eric Budry et Marc Bretton

Le vote est sans appel. Réunie en assemblée générale jeudi, l’Association des communes genevoises (ACG) a refusé par 35 voix contre 3 le projet de transfert de la responsabilité de la propriété, de la construction et de l’entretien des 19 bâtiments du Cycle d’orientation. Dans un communiqué, l’ACG dit «vouloir donner un signal clair au Conseil d’Etat».

Pour les communes, ce transfert va à l’encontre des principes définis dans la loi sur la répartition des tâches. Car l’Etat continuera à décider où seront construits les cycles et gardera la main sur l’attribution des élèves aux différents établissements. De plus, les communes estiment qu’il s’agit d’un véritable transfert de charge, la valeur des bâtiments étant surévaluée.

Selon le communiqué, la valeur totale des 19 établissements a été fixée à 525 millions de francs. Or 16 des 19 bâtiments ont plus de 40 ans et nécessiteront pour certains d’importantes rénovations.

Contacté, François Longchamp, le président du Conseil d’Etat, juge totalement précipitée cette prise de position. «Il n’existe pas encore l’esquisse d’un projet de loi, assure-t-il. Cela me surprend d’autant plus que plusieurs communes ont demandé des évaluations techniques de la valeur des bâtiments. Ces documents ne seront disponibles que dans plusieurs semaines.»

Le président écarte le reproche d’un transfert de charge: «Pour toutes les tâches désenchevêtrées, le principe a toujours été la neutralité des coûts. Avec une nouvelle charge viennent les moyens nécessaires pour l’assumer. La démonstration qu’on cherche à appauvrir les communes est donc du bouillon pour les morts.» (TDG)