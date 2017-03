Les cases postales de Rive ferment: colère des usagers

Le «1211 Genève 3» sera bientôt de l’histoire ancienne. Les cases postales de l’office de poste de Rive, sur la rue du Vieux-Collège, vont en effet être supprimées d’ici à quelques mois.

Pourquoi une telle décision, alors même que près de 600 boîtes aux lettres sont concernées? Des travaux sont prévus dans l’immeuble, au plus tôt cet été, explique La Poste dans un courrier adressé aux locataires. Le bâtiment, jugé vétuste par le géant jaune qui en est le propriétaire, sera rasé puis reconstruit. Durant cette période, l’office de poste déménagera provisoirement à la rue Ferdinand-Hodler. Mais seuls les guichets bougeront. Les cases postales resteront à quai et ne reviendront pas.

Dans la lettre envoyée la semaine passée, La Poste justifie sa décision: «Actuellement, presque la moitié des cases postales en ville de Genève sont libres. Dans ce contexte nous souhaitons privilégier un renforcement de l’utilisation des cases existantes et renoncer à des investissements inutiles.»

Les suppression de cases postales se multiplient. A Genève, l’an dernier, les agences de la Servette, des Pâquis et de Malagnou en ont été délestées. En Suisse, depuis 2014, 50 000 cases ont été fermées, a expliqué La Poste lors d’une séance d’information aux détenteurs de cases mardi soir. A Rive, les locataires se sont vus proposer la possibilité de déménager leur boîte à lettres vers l’office de leur choix, comme celui de la rue du Stand. L’alternative étant la suppression de la prestation.

Reste que le bureau de Genève 3, de par sa situation géographique et la clientèle qu’il brasse, est un cas à part. «S’il y a un endroit à Genève où l’on ne peut pas se passer de cases postales, c’est bien à Rive», exprime un avocat concerné. Un autre locataire ajoute: «C’est une prestation extraordinaire. Les cases sont sécurisées, ce qui n’est pas toujours le cas des boîtes aux lettres, et on a son courrier à la première heure. On ne tient pas non plus compte des difficultés de déplacement qu’ont certaines personnes».

La porte-parole de la régie publique Nathalie Dérobert Fellay, s’explique: «Les habitudes des clients évoluent, et l’utilisation des cases postales n’y échappe pas. Ainsi, de plus en plus de batteries de cases postales sont trop peu utilisées ou sont utilisées en dessous de leur capacité et leur exploitation n’est donc pas rentable.»

Il n’empêche, les détenteurs ont été mis devant le fait accompli. Ils doivent opter pour une solution nouvelle. Un cabinet de notaire contacté regrette déjà le déplacement supplémentaire qui sera engendré. Un autre envisage sérieusement d’abandonner la prestation.

Du côté de la ville, dont la plupart des administrations sont touchées par la mesure, il ne devrait pas y avoir de chamboulement. Elle peut compter sur un système e coursier interne qui ne subira qu’un changement de parcours. Une réunion est toutefois prévue avec La Poste à la fin du mois.

Robert Gurny, de l’Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, regrette «la réduction des prestations pour les habitants et les professionnels. Pour certains, c’est un vrai besoin et La Poste ne semble pas le comprendre. Mais l’information est honnête. Comme association, nous avons opté pour la boîte aux lettres électronique. C’est une solution qui marche très bien.»

