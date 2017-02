Les bûcherons transforment le séquoia en totem géant

Une pluie de copeaux tombe à la verticale sur l’échine du rhinocéros et de la girafe qui prennent le soleil dans la partie inférieure du parc de Saint-Jean. D’où vient cette fausse neige de théâtre qui recouvre les jeux du préau de l’école du Seujet? Du sommet d’un séquoia négocié à la tronçonneuse par un arboriste du Service des espaces verts. L’homme casqué travaille à plus de 30 mètres du sol. Avec son collègue bûcheron, il a commencé par dénuder le tronc. Une tonte en règle. A midi, la silhouette d’origine ressemble à un totem géant. Elle a ses admirateurs jusque sur le pont de la Coulouvrenière.

Ses admiratrices, c’est autre chose. Des dames du quartier viennent aux nouvelles. Elles se lisent, les nouvelles du jour, sur un petit panneau explicatif du SEVE accroché à la barrière, au pied du fameux colimaçon en béton. Citation, en latin dans le texte: «La Ville de Genève procède à l’abattage de deux Séquoiadendron giganteum atteints d’un champignon virulent nommé Botryosphaeria dothidea. Une maladie incurable infligeant des blessures à l’arbre qui empêchent la circulation de sève.» Conséquence: «Les branches sèchent puis tombent.»

L’une d’elles a chuté à cet endroit il y a quelques semaines, sans faire de victimes ni endommager l’espace. Comme une alerte supplémentaire pour les spécialistes de notre parc arboré qui avaient placé depuis longtemps cette rangée d’arbres en «grande surveillance». Ce champignon vasculaire est au séquoia ce que le chancre coloré est au platane: un intrus bien connu, multirécidiviste et proliférant, à l’origine de cette maladie qui touche à peu près 90% des grands séquoias communs plantés à travers l’Europe. Commentaire de l’adjoint de direction du SEVE, Jean-Gabriel Brunet: «L’arbre se montre intelligent dans sa façon de réagir: il s’autoampute pour éviter le développement du champignon jusqu’à son cœur.» En d’autres termes, la branche n’est plus supportée par son assise et rompt d’elle-même.

Donc, on abat, dans l’urgence et la nécessité. Deux séquoias, d’âge et de taille différents, sont débités par segments de quatre mètres cette semaine dans le parc de Saint-Jean. Trois autres, beaucoup plus jeunes, seront tronçonnés lundi prochain à la promenade des Bastions. «Des abattages programmés qui ne sont pas en lien avec l’aménagement central du parc actuellement en cours», précise Cédric Waelti, le porte-parole du Département de l’environnement et de la sécurité.

Tout cela laisse des trous dans le paysage arboré. On fait quoi pour les remplir? On replante au même endroit. A Saint-Jean, deux nouveaux séquoias, «de l’espèce Viridis, petits cousins de ceux abattus, réputés pour leur résistance à la maladie», souligne Jean-Gabriel Brunet. Aux Bastions, trois Calocédrus, également résistants, «des conifères de grande envergure comme le séquoia, soit les arbres que l’on utilise pour fabriquer le crayon de couleur d’une fameuse société suisse», ajoute en souriant l’adjoint de direction du SEVE. (TDG)