Les blaireaux ont leur bible

Bien reconnaissable à sa tête longiforme zébrée de noir et de blanc, c’est l’un des plus grands mammifères vivant dans le canton de Genève. Pourtant, le blaireau, qui peut atteindre près d’un mètre de long et peser une quinzaine de kilos, est relativement discret et méconnu. Sa tranquillité en pâtit souvent.

En éditant le livre «Les blaireaux dans le canton de Genève», l’association Pro Natura compte bien y remédier. L’auteur de l’ouvrage, François Dunant, est le grand spécialiste local de ce mustélidé, pour lequel il s’est pris de passion il y a plus de trente ans, en côtoyant le célèbre naturaliste genevois Robert Hainard. «C’est un animal sympathique et tranquille, qui a l’air un peu pataud bien qu’il soit en fait très rapide et agile», note-t-il.

Trente ans d’observations

François Dunant a réuni dans ce livre la somme de ses connaissances sur le sujet, ainsi que les résultats de trois décennies d’observations méthodiques faites sur le terrain par le groupe de bénévoles qu’il dirige. «Notre but premier est de protéger les blaireaux, confie-t-il. Ce n’est pas une espèce menacée, mais son habitat l’est souvent. Or, l’animal dépend totalement de son terrier, qui doit être suffisamment grand et sécurisé pour qu’il puisse s’y reproduire.» Ces tanières composées de mutiples galeries et chambres sont régulièrement envahies de détritus ou victimes de dégradations, généralement moins par malveillance que par méconnaissance. Les bénévoles se sont donc donné pour mission de sensibiliser le public et les décideurs.

Bien que la population genevoise de blaireaux – estimée entre 200 et 300 individus – se porte plutôt bien, François Dunant craint que son aire de répartition ne diminue sous la pression de l’urbanisation et des activités humaines. «Il est arrivé par exemple qu’une commune aménage un chemin trop près d’un terrier. A la longue, le passage continuel des promeneurs a dérangé les blaireaux, qui sont partis.» Généralement, c’est un projet de construction qui compromet l’existence d’un habitat, mais il y a eu un cas où c’est une intervention en faveur de l’environnement -la renaturation de l’Aire – qui a chassé les blaireaux: «Il existait deux grands terriers à l’endroit où se situe le nouveau bassin de rétention. J’étais très fâché qu’une renaturation condamne d’aussi beaux terriers, qui totalisaient près de 300 mètres de galeries et une vingtaine de gueules (ndlr: entrées). Nous avons voulu intervenir, mais c’était trop tard.» Un troisième terrier a en revanche pu être épargné.

François Dunant et son groupe de bénévoles ont tout de même eu l’occasion d’étudier en détail les terriers avant leur destruction. «Nous les avons précautionneusement disséqués à la pelle mécanique, en grattant pour mettre à jour une à une les chambres et les galeries.» Cela a permis de faire des reconstitutions en 3D, qui aident à mieux comprendre le fonctionnement de ces gîtes. Elles figurent dans le livre, ainsi qu’en version interactive sur Internet (www.mustelides-ge.ch). Un autre terrier, condamné par la construction de Curabilis, l’extension hospitalière de la prison de Champ-Dollon, a également été étudié.

Quand c’est possible, François Dunant intervient en amont afin de trouver, avec tous les acteurs concernés, des solutions pour préserver l’habitat des blaireaux. «En 1995, lors de la construction du contournement autoroutier de Plan-les-Ouates, un magnifique terrier se trouvait tout près du chantier. Nous avons collaboré avec les ingénieurs et des protections ont été mises en place pour éviter que les travaux ne débordent. Grâce à cela, les blaireaux n’ont pas déserté leur gîte.»

L’un des principaux ennemis de cet animal, qui n’a plus de prédateur naturel, est la route. Le nombre de ses victimes à Genève a été multiplié par trois en vingt ans, avec un pic à 42 blaireaux tués en 2014. François Dunant esquisse une explication: «Le trafic a augmenté la nuit, quand les blaireaux sortent de leurs terriers. De plus, les automobilistes, afin d’éviter les bouchons, ont tendance à utiliser davantage les routes secondaires, or les statistiques montrent que c’est là qu’il y a le plus de blaireaux tués ces dernières années».

Friand de bons cépages

A l’inverse, le blaireau peut aussi nuire à l’homme. «Malheureusement pour lui, cet animal omnivore est notamment friand de maïs en lait (ndlr: avant maturation) et de raisin, relève François Dunant. En plus, il ne choisit pas n’importe quels cépages, puisqu’il ne mange que les plus cotés, comme le gamaret ou le garanoir.» Et quand il ne s’attaque pas aux récoltes, il lui arrive de creuser un terrier au milieu des cultures, rendant le sol instable. Des conflits surviennent donc immanquablement avec les agriculteurs, et François Dunant doit aller jouer les médiateurs. «Certains exploitants sont très tolérants avec les blaireaux. Leur présence ne les dérange pas, malgré les pertes qu’elle occasionne. Mais il faut avoir de la compréhension envers les agriculteurs. Des fois, il n’y a pas d’autre solution que de condamner un terrier.»

Où trouver le livre

«Les blaireaux dans le canton de Genève» est vendu au centre nature de l’Allondon de Pro Natura, au Jardin botanique de la Ville de Genève, au Muséum d’histoire naturelle et dans certaines librairies. (TDG)