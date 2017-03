Les adolescents auront aussi leurs Ateliers verts

Très appréciés des enfants, les Ateliers verts des Conservatoire et jardin botaniques (CJB) reprennent dès ce mercredi 15 mars. Avec des nouveautés. Autrefois réservés à une classe d’âge unique (8-11 ans), ils s’ouvrent désormais à deux groupes distincts: les «kids» (6-9 ans) et les juniors (10-13 ans). Les explications de Magali Stitelmann, médiatrice scientifique aux CJB, qui fêtent leur bicentenaire cette année. En quoi consistera-t-il?

Avec eux, nous allons proposer moins d’ethnobotanique mais davantage de science. On leur parlera aussi d’écologie, afin qu’ils deviennent plus curieux de ce qui est vivant et qu’ils acquièrent une meilleure connaissance du monde qui les entoure. Deux Ateliers verts très différents pour les 10-13 ans sont prévus durant ce premier semestre: un en laboratoire, avec des expériences de biologie moléculaire, l’autre sur le terrain, dans les serres. L’idée est aussi de leur proposer des pistes pour un futur métier.

Et pour les «kids»?

Trois Ateliers verts sont mis sur pied. Avec les plus jeunes, nous privilégions la découverte. Par exemple les plantes carnivores, la culture de la tomate – ils peuvent ensuite essayer chez eux – ou encore l’entraide entre les animaux et les plantes. Nous avons déjà de très nombreux inscrits pour ces trois après-midi.

Le système d’inscription a lui aussi évolué cette année…

Oui, tout se fait en ligne sur www.unige.ch/uni3, le site Internet de l’Université des seniors UNI3. Et toutes les informations figurent sur notre site, www.cjb-geneve.ch. Chaque atelier coûte 15 francs, ce qui permet de rentrer dans nos frais mais aussi d’offrir un goûter aux enfants.

Pourquoi collaborez-vous avec l’Université des seniors?

Parce que nos ateliers, animés par des spécialistes des CJB, offrent aussi une dimension intergénérationnelle. Des seniors, passionnés par les thèmes traités, participent et apportent leur propre expérience aux plus jeunes. (TDG)