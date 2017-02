Les TPG tournent avec deux horaires. Explications

Les horaires des Transports publics genevois ne sont pas les mêmes selon qu’on consulte les prochains départs ou la recherche d’itinéraire. Sur tpg.ch et sur l’application mobile, les prochains départs sont donnés en temps réel, en fonction de la position des véhicules. Tandis que les itinéraires sont basés sur l’horaire théorique.

«Les véhicules sont équipés d’un GPS relié au SAE (Système d’aide à l’exploitation), notre outil d’exploitation du réseau, explique Marthe Fincati, du service de presse des TPG. L’horaire réel, affiché aux bornes des arrêts et dans «prochains départs» sur tpg.ch ou dans l’application mobile, est rafraîchi toutes les 20 secondes.» Un usager qui cherche un transport dans les minutes qui suivent a donc meilleur temps de privilégier les prochains départs par rapport à la recherche d’itinéraire, qui indique un horaire théorique.

De plus, certaines petites lignes, comme la 35 et la 36, contiennent parfois des différences d’une minute dans leur horaire théorique. L’informaticien Michel Droz, usager régulier du bus 36 qui dessert la Vieille Ville, demande depuis le début de l’année que cette différence soit corrigée: «Il n’y a qu'une seule version fixe et immuable, c'est celle du site Internet qui correspond aux affichettes figurant à chaque arrêt.»

Le décalage d’une minute (à g.: appli Android, à dr.: tpg.ch)



Selon les TPG, cette minute de décalage s’explique par un arrondi. «L’extraction des horaires est très complexe. Sur les petites lignes, un léger delta peut se produire entre nos systèmes. Un arrondi est fait vers le bas pour que ce soit à l’avantage du client: il aura peut-être une minute d’avance par rapport à l’horaire.»

Et lorsque l’application ou une borne indique «3 minutes», mais que ça ne bouge pas? «L’appli est vraiment une photocopie du réseau à un moment donné. Cela peut s’expliquer parce qu’un véhicule est bloqué, dévié ou encore arrêté à cause d’un accident», précise Marthe Fincati.

La régie publique travaille sur l’amélioration de la consultation des horaires sur le site et dans les applications mobiles. Elle envisage de relier la recherche d’itinéraire aux horaires en temps réel, comme les prochains départs.

Les TPG rappellent que l’app doit être à jour pour plus de fiabilité. Au sujet des erreurs qui s’affichent parfois sur tpg.ch, ils conseillent de vider le cache du navigateur.

(TDG)