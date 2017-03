Les SIG lancent un forage géothermique à Châtelaine

C'est une surprise. Une nappe phréatique peu profonde a été découverte dans le quartier de la Concorde, à Châtelaine. Les Services industriels de Genève (SIG) ont débuté lundi des travaux de forage pour exploiter cette ressource énergétique qui contribuera au chauffage du quartier dès cet automne.

C'est en prospectant le sous-sol afin d'identifier les potentiels géothermiques du canton, dans le cadre du programme Géothermie 2020, que les SIG sont tombés sur cette nappe jusque-là non cartographiée. Alors qu'ils cherchaient des ressources pour la géothermie profonde, à près de mille mètres de profondeur, ils ne s'attendaient pas à découvrir cette poche à environ 60 mètres sous la surface du sol. Elle présente une température d'environ 14 degrés. A l'aide d'une pompe à chaleur, elle permettra de fournir au quartier de la Concorde du chauffage et de l'eau chaude, via un réseau de chauffage à distance novateur, car il sera alimenté par trois sources d'énergie différentes.

Ce réseau, dont les conduites ont déjà commencé à être posées, sera aussi raccordé à l'usine d'incinération des Cheneviers, ainsi qu'à la chaudière à gaz naturel que les SIG exploitent sur leur site du Lignon. La part de ces différentes énergies variera selon la saison. En hiver, la géothermie couvrira la majeure partie des besoins en chauffage. En été, l’eau chaude sanitaire sera chauffée par la seule incinération des ordures. Le gaz naturel sera quant à lui utilisé en appoint en fonction des besoins. Au final, l'approvisionnement thermique du quartier de la Concorde sera couvert à hauteur de 65% par des énergies non fossiles.

Deux premiers bâtiments pourront y être raccordés en automne 2017, dès leur construction terminée. Le réseau sera progressivement déployé dans le quartier de la Concorde d'ici fin 2018. Les nouvelles constructions et les bâtiments existants auront ainsi la possibilité de s'y connecter. Divers bâtiments vont être bâtis dans ce quartier au cours des années à venir, offrant un millier de logements et 250 emplois, ainsi qu'une école. (TDG)