Les HUG et La Tour s’unissent contre le cancer

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Groupe La Tour – qui comprend l’Hôpital du même nom, la Clinique de Carouge et le Centre médical de Meyrin – viennent d’unir leurs forces pour garantir des prestations de pointe en oncologie à l’ensemble du canton.

Mercredi, les deux partenaires ont signé une convention de collaboration visant à donner à tous les patients atteints d’un cancer la possibilité de se faire soigner près de leur lieu de domicile dans une structure médicale équipée d’un plateau technique complet. Ils pourront ainsi bénéficier des progrès et des développements de la médecine personnalisée dans les deux sites.

Ce partenariat pérenne vise aussi une participation des deux institutions aux programmes de recherche clinique genevois. Les services d’oncologie des deux établissements participeront ainsi activement à l’avancée et à la standardisation des traitements oncologiques dans le canton ainsi qu’à des programmes de recherche clinique et de formation.

Concrètement, le partenariat prévoit une gouvernance médicale oncologique dans les deux établissements sous la direction du professeur Pierre-Yves Dietrich, médecin-chef du département d’oncologie des HUG. Cette équipe mettra à disposition des compétences médicales en oncologie sur le campus de l’Hôpital de La Tour, actuellement en cours d’agrandissement.

De son côté, le Groupe La Tour offrira le savoir-faire de ses oncologues, sous la responsabilité de la doctoresse Angela Pugliesi-Rinaldi. Cette médecin adjointe au service d’oncologie des HUG rejoindra l’Hôpital de La Tour le 1er juin. Les deux équipes partageront les protocoles de prise en charge des patients et étudieront ensemble leurs dossiers dans le cadre des tumorboards des HUG: ces équipes d’experts composées des spécialistes des disciplines médico-chirurgicales concernées par la maladie se réunissent pour étudier chaque situation clinique et proposer, selon les recommandations internationales, la stratégie thérapeutique la plus adaptée à chaque patient. Ils sont ouverts aux médecins de ville.

L’Hôpital de La Tour proposera des prestations oncologiques ambulatoires et hospitalières, comprenant également les hospitalisations des patients sans assurance complémentaire, dans le cadre des mandats octroyés par l’Etat.

(TDG)