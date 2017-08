Les Aubes musicales reviennent au berceau

Le communiqué est un peu amer. «Après s’être fait dérober leurs Aubes par des personnes peu scrupuleuses, les Bains clôturent leur saison estivale par une semaine de réveils en fanfare», indique l’Association d’usagers des Bains des Pâquis-Genève (AUBP). En effet, des «Musiques de l’Ôbe» ont été organisées par un ancien programmateur des Aubes musicales, dans le cadre du nouveau festival Tour de la rade en 80 jours. Explications avec le coordinateur de l’AUBP, Philippe Constantin.

Philippe Constantin, après avoir annoncé une pause des Aubes musicales en 2017, n’était-il pas normal que d’autres s’en emparent et l’organisent ailleurs?

A la base, nous sommes producteurs de cet événement. Tant mieux si ça se passe ailleurs, mais pas sous le même nom, c’est assez énervant. Nous ne sommes pas juste un lieu d’accueil. Nous étions cinq programmateurs, et l’un d’entre nous s’est érigé en propriétaire du concept en cours de route. Cette attitude n’est pas très élégante.

Pourquoi revenir juste quelques jours en cette fin d’été?

Pour ne pas couper complètement avec le lieu et rappeler qu’on est dans une phase de transition. On a décidé de faire une pause pour repenser le concept, et parce que nous fêtons notre 30e anniversaire, on ne pouvait pas tout mener de front. En 2018, ce sera un peu différent, mais c’est une surprise.

Avez-vous des pistes pour gérer l’afflux du public?

On n’a pas encore de solution. Peut-être qu’on évitera de faire de la publicité ou d’annoncer les groupes à l’avance. C’est en réflexion.

Propos recueillis par Sophie Simon

Du 21 au 27 août, à 6 heures, Bains des Pâquis

(TDG)