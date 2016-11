Les 1000 nuits offertes attirent 54'000 visiteurs

Cet été, plus de 1000 touristes ont profité d’une nuit gratuite à l’hôtel, grâce à une campagne lancée par Genève tourisme. Jonathan Robin, chef de projet, dresse le bilan en nous rappelant d’abord ses trois objectifs: «Premièrement, créer le buzz. Un million de personnes ont été touchées par cette campagne, qui a été reprise jusqu’à Times Square. Au final, il y a eu 54 000 participants. On voulait ne serait-ce qu’insinuer Genève en tant que destination de week-end dans la tête des gens. Deuxièmement, nouer des contacts personnalisés via les participants. Et troisièmement, tirer les leçons de l’enquête de satisfaction». En l’occurrence, à la question «Recommanderiez-vous Genève à vos proches?» 97,5% des gagnants ont répondu oui. «Seules 8 personnes ont répondu non, elles estiment que Genève est trop cher.» Et 15% des participants avaient déjà l’intention de venir à Genève avant de tenter leur chance.

Pascal Buchs, porte-parole de Genève tourisme, tire le parallèle entre la réaction des gagnants et celle des journalistes du monde entier invités pour des voyages de presse. «Ils nous ont dit la même chose: qu’ils sont surpris par Genève, qu’ils ne s’attendaient pas à cette offre, à autant.»

Les marchés prioritaires visés étaient les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine. Au final le top 5 des participants comprend la France, la Chine, la Suisse, la Grande-Bretagne et l’Espagne. «On se doutait que les marchés lointains ne viendraient pas, car on ne paye pas un vol intercontinental juste pour une nuit d’hôtel offerte.» Le marché américain semble tout de même plus difficile à toucher que la Chine. «On a mis moins de moyens aux Etats-Unis, reprend Jonathan Robin. En Chine on a une agence sur place qui nous conseille, on est passés par les bloggers et les réseaux sociaux. Peut-être que Genève fait plus rêver un Chinois qu’un Américain. Et il y a sans doute plus de vols directs depuis la Chine.» Reste que le bilan tiré est positif. «En 20 jours de campagne, on a reçu l’équivalent de 4 mois de visites sur notre site Internet.»

Seul bémol: l’accessibilité aux compatriotes. «On a eu tout le mal du monde à obtenir de la visibilité médiatique pour cette campagne en Suisse alémanique, raconte Pascal Buchs. Or, il y a eu beaucoup de participants suisse-allemands à concours. Les médias ne s’y intéressent pas, mais les gens oui.»

(TDG)