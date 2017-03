Le videur du Rooftop a été remis en liberté provisoire

Condamné le 2 février à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, pour homicide par négligence et lésions corporelles graves, le videur du Rooftop 42 est sorti de prison. L'homme qui avait provoqué le décès d’un client de l’établissement en le frappant à coups de poing et en le faisant tomber sur une surface en marbre, le 25 septembre 2015, a été mis en liberté provisoire, dans l'attente de son procès en appel voulu par le Ministère public, rapporte Le Temps. Ce Français de 59 ans, ancien champion du monde de full contact, devra suivre un traitement psychothérapeutique, déposer ses papiers d'identité et rester sur le territoire suisse.

L'homme a pu quitter Champ-Dollon le 24 février dernier à la suite d’une décision du Tribunal des mesures de contraintes genevois. Le parquet, qui avait requis à son encontre 10 ans de prison pour meurtre par dol éventuel, s'est opposé en vain à cette remise en liberté provisoire.

Si le verdict n’avait pas été contesté en appel, le videur aurait fini de purger sa peine vers la fin mars. Au moment de sa condamnation, le 2 février, il avait déjà passé plus de seize mois en détention préventive.

(TDG)