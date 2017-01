Le temple de la Fusterie, grand gagnant des «cadeaux» de la Loterie Romande

Le 21 décembre, le Conseil d’Etat a fait tomber sa coutumière pluie d’or d’avant Noël. 115 institutions genevoises se sont ainsi partagé près de 10 millions pour la quatrième fois de l’année.

Au total en 2016, près 28,5 millions de francs ont été attribués à 464 projets d’utilité publique. La part du lion a été attribuée à la rénovation du temple de la Fusterie, «premier temple construit en ville de Genève après la Réforme, juste après le Second Refuge. Conçu par l’architecte du palais de justice, lui-même un réfugié des persécutions françaises, c’est un lieu ouvert au public, dédié à la culture et au dialogue interreligieux», explique Bernard Favre, président de l’organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie Romande (LoRo).

La LoRo? Elle appartient aux six cantons romands, et verse 100% de son bénéfice à des projets dits «d’utilité publique», ce qui représente environ 200 millions par an, dont environ 30 millions à disposition de Genève – sans compter les 5 millions du Fonds d’aide au sport. Le Conseil d’Etat confie la gestion de la somme à un organe de répartition, qui émet des préavis que le Conseil d’Etat approuve quasi systématiquement. En vingt ans, la seule exception concerne la création d’un centre d’archives Grisélidis Réal. Quels sont les domaines soutenus? En 2015, les plus gros montants sont allés à la culture (32%), à la santé et au handicap (25%), à l’aide sociale (19%) et au patrimoine (15%). En réalité, les matières se recoupent le plus souvent, comme on le constate en observant les dix plus gros montants attribués depuis 2014 (voir infographie).

La LoRo fonctionne sur le territoire romand, mais chaque canton réalise sa petite cuisine avec sa part des fonds. Dans le canton de Vaud, ils sont gérés de manière indépendante par une fondation, dont les membres restent nommés par le Conseil d’Etat. A Zurich et plus généralement en Suisse alémanique, c’est au contraire le Conseil d’Etat qui décide directement des attributions dont une partie finance certaines prestations étatiques. Une hérésie pour Genève et les autres romands, où l’on applique à la lettre la loi fédérale qui interdit cette pratique. Les règlements sont disponibles à l’adresse www.entraide.ch.

A Berne, la loi sur les loteries, qui remonte à 1923, est en cours de révision. L’enjeu tourne, notamment, autour de l’interdiction des loteries et casinos exploités depuis l’étranger sur Internet, qui échappent ainsi aux contrôles et ne versent rien aux projets d’utilité publique. Acceptée par le Conseil des Etats en juin 2016, la réforme est débattue au sein de la Commission des affaires juridiques du National.

(TDG)