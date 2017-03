Le renvoi de la fratrie Musa est suspendu

La fratrie Musa n’est provisoirement plus expulsable. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a accepté jeudi matin les demandes de recours de Walat (25 ans), Slava (24 ans) et Hazna (22 ans) contre le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le SEM avait prononcé une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile déposée par les aînés de cette famille kurde de Syrie. Concrètement, les trois frères et sœurs sont autorisés à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, l’effet suspensif étant accepté. De plus, l’assistance juridique leur est accordée. Les frais de justice et les honoraires d’avocat seront donc pris en charge par la Confédération.

«Le TAF va désormais analyser la question sur le fond, explique leur avocat Me Currat. Mais le SEM peut aussi revenir sur sa décision dans l’intervalle. C’est clairement une première victoire.» Il détaille la situation: «Il y a deux possibilités: soit le TAF ou le SEM prennent en considération la question du regroupement familial et rendent une décision favorable de ce point de vue. Soit le TAF garde une approche stricte et il devra alors analyser la légalité de l’expulsion vers la Croatie.»

Un renvoi des Musa vers ce pays des Balkans en vertu des Accords de Dublin est vertement contesté par leur avocat. Expulsés une première fois l’automne passé, les Musa avaient été reçus à Zagreb dans des conditions jugées déplorables et indignes. Revenus à Genève en début d’année, Walat, Slava et Hazna ont été rejoints dernièrement par leurs parents et leur cadette Solin âgée de 12 ans. Redur, 19 ans, venu avec ses aînés à Genève, n’a lui jamais été menacé car arrivé en tant que mineur. Le fait que la famille soit réunie permet d’entrevoir une issue positive à la procédure, dont les délais sont inconnus.

(TDG)