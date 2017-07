Le quartier rouge, ses filles et son armée d'ombres

Minuit bien passé, lové dans la chaleur de l’été. A la gare routière, des voyageurs aux valises imaginaires. Depuis longtemps, les bus dorment. Ça picole, à même le trottoir. Pour quelle destination? A voir. La nuit, tout devient possible.

A quelques pas de là, la porte cochère du square du Mont-Blanc. Sur une enveloppe, l’adresse en jette. Décachetée, une réalité crue. L’arrière-cour des luxueux hôtels recèle poubelles, pelouse râpée et trois bancs propices aux rencontres alcoolisées. Une ombre s’approche. Celle des Pâquis. L’histoire débute ainsi: «T’as deux minutes? Voilà, je viens de sortir de Champ-Dollon et je suis en galère.» Voilà, avant même qu’il ne t’interpelle, le système nerveux a donné l’alerte: dégaine du dormeur de plein air, canette à la main, le flip du bourgeois. Et pourtant. L’âme des Pâquis la nuit, c’est lui.

Passé le casier, expédié en expiation – deal, violation d’un domicile abandonné pour s’abriter de l’hiver et un nez fracturé dans le quartier – c’est l’histoire d’un immigré au visa touristique depuis longtemps expiré. Des débuts improvisés – «A Paris, on m’a parlé de Paléo. J’y suis allé pour vendre des percus. Après, il y avait les Fêtes de Genève, j’ai enchaîné. Et puis je suis resté» – au deal de rue pour «50, 60 francs par jour», entrecoupé de petits boulots, la zonzon, et cette soirée à l’issue incertaine. «Là, je traverse le désert. Je veux travailler dans un resto, à la plonge. Les patrons à Genève ont beaucoup de pouvoir pour les papiers. Pour ce soir, tu pourrais m’aider? Je te rembourserai.» Dans son dos, les Pâquis et leur armée d’ombres tenant les murs.

Le carré rouge cerné par les chantiers

Rue Sismondi. A une heure, la nuit reste une promesse à peine entamée. Même un mardi. Sur le trottoir, les dealers se mêlent aux filles. Pas de «Combien tu t’appelles?» ça rit à gorge déployée autour des terrasses semi-closes. Ici, tous les chats sont en bas résilles. Alors les matous ronronnent un espagnol de circonstance, langue dominante du carré chaud. Qu’importe si c’est maladroit. Le sexe fort s’y soumet volontiers et ça, ça n’a pas de prix. Les plus lasses patientent en grappe sous les porches. Des sourires accrocheurs répondent au regard fuyant du badaud. On repassera. Más tarde.

Quelques pas et l’ambiance s’assagit. A l’angle, la rue de Berne s’est offert un lifting. Au rez, hier bouillant, une entrée aseptisée. Les étages ont disparu sous une façade lisse. Code couleur standardisé, pas de doute: une chaîne d’hôtels a amputé une face du carré rouge. Cette prise marque le symbole de la mutation en cours. Partout, des bâches habillent le quartier. Accrochées aux échafaudages, des images de synthèse vendent demain. Le marché vaincra là où les autorités ont échoué.

Au petit matin, des cadavres sous les porches

«Salut, tu veux quelque chose?» La énième proposition d’un produit prohibé rappelle à la réalité. Fatigue. L’armée des ombres tient le siège de l’école Pâquis-Centre. Une fois le refus et les explications passés, deux compatriotes acceptent de poser de dos sur leur banc. La conversation reprend. Le client se fait rare, alors on tue le temps à parler dans une langue loin de sa terre. Dans la cour, pas d’arbre à palabres, mais un panier de basket et du béton. Plusieurs groupes épars chuchotent dans la nuit. Manquent des théières et du charbon pour compléter ces scènes de grin, lieux de réunion des jeunes d’Afrique de l’Ouest.

Le bas de la rue du Prieuré, lui, dort. Bienvenue dans le désert des grands ensembles. Les façades reflètent le boom de la construction de l’après-guerre. C’est massif, froid, mais efficace. Et puis soudain une braise qui fume. Voilà qu’une main se détache au deuxième étage. Les mouvements, lents et détendus, rassurent. Une vieille dame rêve debout. Sur le chemin du retour, une constante se dégage. Aux Pâquis, les entrées des immeubles d’habitation restent éclairées la nuit. Des veilleuses. Autre spécificité, des drôles de livreurs dont on se passerait y abandonnent assidûment des cadavres de bouteilles lors de leur tournée.

Les immeubles qui bordent la place de la Navigation offrent aux contemplatifs leurs apparats bourgeois. Et coupent la brise du lac. Couvert par la chaleur minérale, un noctambule s’est échoué sur un banc. Le carré rouge n’est plus très loin.

Il vrombit. Un ballet motorisé quadrille au pas les rues. A l’abri des habitacles, des hommes, seuls, font leur marché. Le trottoir est alerte, les tenues flashy. Les dealers, eux, sont tapis, tenus à l’écart. Ça ne rigole plus. «Chéri, tu montes?» Son bras saisit le micheton. Invitation autoritaire. «Comment ça, une photo de mes talons aiguilles? Tu montes, c’est 100 francs. La photo, la sucette, comme ça, t’as tout.» Pas le temps de bredouiller un refus gêné. Son regard a déjà repris le contrôle de la rue.

(TDG)