Le préavis de grève à l'aéroport est levé

Les employés de Swissport ne feront pas la grève à l'aéroport pendant les Fêtes. Réunis en assemblée générale, ils ont décidé de lever leur préavis de grève après que la direction de l’entreprise d’assistance au sol a accepté d'annuler les sanctions infligées suite à une action syndicale.

Il y a deux semaine, une vingtaine d'employés avait fait une "pause syndicale" d'une heure pour réclamer une revalorisation des salaires. Ils avaient tous reçu un blâme et un avertissement stipulant qu'ils seraient licenciés à la prochaine action de ce genre. La direction considérait que cela violait la paix du travail.

Malgré l'annulation de ces sanctions, une partie du personnel, soutenue par le Syndicat des services publics (SSP), continue de revendiquer une augmentation de salaire. Le conflit est lié au renouvellement de la convention collective de travail (CCT), qui arrive à terme à la fin de l'année. Le SSP réclame une augmentation de salaire de 200 francs par mois (pour un plein-temps). Actuellement, le salaire moyen est de 4800 francs. Le syndicat veut aussi mettre fin au statut précaire des auxiliaires – qui représentent selon lui 40% du personnel de Swissport – en les intégrant dans la CCT. "Les travailleurs et travailleuses de Swissport effectuent un métier dur et mal rémunéré, durant toute l’année, jour et nuit, écrit le syndicat dans un communiqué diffusé ce 23 décembre. Ils servent avec professionnalisme des millions de passagers à l’aéroport de Genève."

Mais la direction de l’entreprise a signé une nouvelle CCT avec le syndicat PUSH, qui représente une partie du personnel de Swissport. Ce texte, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier, prévoit une diminution du nombre de paliers dans la grille des salaires, avec pour contrepartie une prime unique de 400 francs. Des conditions que le SSP juge inacceptables. "Nous en appelons au sens des responsabilités des dirigeants de Swissport. Il appartient aussi à la direction de l’aéroport de cesser la sous-enchère salariale qui est largement pratiquée dans cette entité publique." (TDG)