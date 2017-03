Le portraitiste des figures genevoises

«J’ai une vie de rêve.» A presque 30 ans, Nicolas Schopfer est heureux d’avoir fait de sa passion, la photographie, son métier. Malgré un contexte difficile pour la profession, le jeune homme aux lunettes rondes et cheveux longs cumule les commandes, tout en gardant suffisamment de temps libre pour ses hobbys de toujours, les voyages et le roller.

Sa recette? «Un équilibre entre des mandats pour la presse et d’autres plus commerciaux, mieux rémunérés. J’assume parfaitement ce dernier aspect de mon métier. J’ai aussi installé mon studio photo dans un espace de coworking à Carouge, ce qui me permet d’échanger avec d’autres photographes et de réduire mes coûts.»

C’est grâce à des portraits singuliers de nombreuses personnalités locales (le maire Guillaume Barazzone, la plasticienne Mai-Thu Perret, la chancelière Anja Wyden Guelpa, le fondateur de Digital Luxury Group David Sadigh, etc.) que le Genevois attire l’œil des magazines de la région. Son style séduit aussi la presse étrangère: un cliché mettant en scène l’architecte japonais Sou Fujimoto a été publié par l’édition américaine du magazine Elle Decor. Le DJ écossais Jackmaster vient de le mandater pour ses photos officielles.

Ces sollicitations surprennent encore celui qui fuyait les bancs d’école. Enfant, Nicolas Schopfer troque ses cahiers contre des rollers, «pour se défouler et jouer avec l’architecture urbaine». Il opte ensuite «par dépit» pour une école de commerce. «Mes cours de comptabilité me servent à présent à gérer mes factures», plaisante-t-il. Jusqu’en 2009, il voyage à travers le monde pour participer à des compétitions de roller. Son appareil photo argentique ne le quitte jamais. Autodidacte, il perfectionnera sa technique en un an à l’école IPAC Design à Genève.

Sa vie d’indépendant lui permet à présent de se rendre une fois par an au Japon, un pays découvert grâce aux mangas, qui le fascine. Il a d’ailleurs obtenu en 2011 le titre de champion d’Europe de kendama, sorte de bilboquet nippon. Il rêve aussi de photographier le créateur de mode japonais Yohji Yamamoto. «J’adore son travail et j’envie ses longs cheveux gris, ils sont magnifiques!» (TDG)