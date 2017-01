Le passage de la frontière sera plus compliqué pour les mineurs français

Abrogée en 2013, une mesure du Code civil permettant de contrôler davantage les passages de frontière des jeunes français ressort du placard.

A partir du 15 janvier, tout mineur domicilié en France, étranger ou pas, quittant le pays et n’étant pas accompagné par ses parents, devra être muni d’une autorisation signée par ses responsables légaux, en sus de sa carte d’identité, et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale, prévient un communiqué par la préfecture de Haute-Savoie. «L’utilisation du passeport seul n’est considérée comme suffisante», insiste la directive. La raison? «Le contexte international marqué par des départs de Français dont certains mineurs, vers des zones de conflits», entendre la Syrie et son sinistre Etat islamique.

«Une entrave de plus»

«Voilà qui promet de faciliter les nombreuses sorties scolaires en direction de Genève, sans parler des innombrables déplacements individuels des jeunes français habitant la frontière pour lesquels Genève est le lieu naturel des sorties sportives, culturelles ou festives», note Michel Charrat, président du Groupement transfrontalier. Lors des débats à Paris certains députés auraient soulevé cette problématique sans pouvoir peser sur les débats. «Cette décision participe au mouvement de fermeture générale des frontières qu’on observe partout», regrette le responsable.

Globalement, la mesure ne semble toutefois guère contestée. Car prise en amont, concernant également les aéroports, «elle vise à protéger les jeunes dans un contexte ou certains parents ont été pris de court par la radicalisation de leurs enfants et leurs départs subis», note Virginie Duby-Muller, députée PR de la Haute-Savoie et vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie chargée des affaires transfrontalières et européennes. Echo identique du maire d’Annemasse Christian Dupessey: «Dans le contexte malheureux qui est le nôtre, il est nécessaire de protéger la jeunesse de certains dérapages possibles». Le socialiste note de surcroît que la nouvelle mesure est moins lourde administrativement que celle d’avant 2012. «Il suffit de télécharger le document et de le signer. Il est valable une année. Auparavant, il fallait une signature du maire, c’était autre chose.»

Mesure vraiment utile?

Affichage mis à part, ce retour à un contrôle plus strict des jeunes passant les frontières sera-t-il vraiment utile? «Des contrôles systématiques seront compliqués à mettre en place», admet Virginie Duby-Muller. «Ils resteront aléatoires comme aujourd’hui», ajoute Christian Dupessey. Il n’est pas question en effet de remettre systématiquement les douaniers dans les guérites, situation qui prévalait avant l’extension à la Suisse des Accords de Schengen en 2004. (TDG)