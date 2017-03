Le léman tisse sa toile

Encourager les citoyens et les entreprises à effectuer leurs achats dans la région. Telle était l’idée derrière le lancement du léman au mois de septembre 2015. Un an et demi a passé depuis. Le projet voit maintenant plus grand: une version électronique et virtuelle s’apprête à être lancée.

A l’instar du bitcoin, la monnaie, dont la parité a été fixée avec le franc et l’euro, sera basée sur la technologie de la blockchain, avec une inscription décentralisée et transparente de l’ensemble des transactions. L’application sera disponible d’ici à quelques mois, car «il y a encore des questions d’ingénierie à régler, notamment sur la façon d’ouvrir un compte», précise Jean Rossiaud, président de l’association Monnaie Léman, qui est derrière cette monnaie locale et transfrontalière.

Une fois en place, elle permettra également le développement d’un crédit mutualisé à taux zéro destiné aux entreprises intéressées et impliquées: le lémanex. Aujourd’hui, elles sont trente-huit à avoir signé une déclaration d’intention de collaborer. Le principe de ce crédit? Si une entreprise a des difficultés de liquidités, par exemple pour payer un fournisseur, elle peut quand même le faire. Son compte en lémans sera débité et celui de son fournisseur crédité du montant en question. A terme, avec les rentrées d’argent engrangées par l’entreprise, son compte se rééquilibrera. Cela permet de répondre à la difficulté pour les petites et moyennes entreprises d’obtenir des prêts de la part des banques.

Avec le lémanex, le crédit est garanti par l’ensemble de la communauté. «L’objectif est de renforcer les PME et les petits commerces locaux, et de faire face à la globalisation des marchés, ajoute Jean Rossiaud. On renforce la capacité à commercer les uns avec les autres au niveau local. On tisse donc un filet économique résistant et qui permet d’éviter de tomber dans le filet social. Si les entreprises prennent l’habitude de travailler ensemble, elles pourront survivre ensemble en cas de crise.»

Coup de boost

L’évolution est naturelle pour le léman. Un an et demi après sa diffusion, il en existe environ 115 000 en circulation. Plus de 400 entreprises et entre 3000 et 4000 utilisateurs l’ont adopté. Les bureaux de change sont également de plus en plus nombreux, d’Evian à Lausanne en passant par plusieurs communes genevoises. Reste que pour donner un coup de boost à la monnaie, il importait d’offrir également une solution électronique, particulièrement pour les entreprises. Payer les fournisseurs en billets n’est en effet pas toujours pratique.

C’est ce qui a incité Guillaume Lambert, fondateur d’espace-terroir.ch, qui vend des paniers d’aliments de la région, à franchir le pas. «J’ai toujours trouvé le projet de monnaie locale vraiment intéressant. Mais pour nous qui ne vendons que par Internet, la monnaie physique n’avait pas d’intérêt. Une fois qu’on nous a annoncé que la version électronique était à bout touchant, nous avons rejoint le wagon. Il y a beaucoup à y gagner, notamment en termes d’échanges entre les entreprises. Nous avons beaucoup de fournisseurs qui utilisent déjà le léman.»

La communauté doit toutefois encore s’élargir. «Il y a quelques entreprises qui ont compris l’intérêt d’en démarcher d’autres. Cela permet de pousser le bouchon plus loin. Mais il y a beaucoup à faire. Le léman ne circule encore pas suffisamment bien. Chaque entreprise doit être actrice du système, afin que celui-ci soit plus solide.»

En bon exemple, Jean Rossiaud cite La Ritournelle, restaurant-épicerie sis au boulevard Carl-Vogt. «J’essaie de convaincre mes fournisseurs, j’en parle autour de moi, confirme Alexandre Rousset, son propriétaire. Je paie une partie du salaire de mon seul employé en lémans. Cela permet de faire circuler l’argent à l’intérieur du système. Je suis convaincu de la pertinence des monnaies locales. C’est une forme de marché parallèle, surtout avec la volonté des grands groupes financiers de faire disparaître la monnaie papier.» Le léman électronique doit donc encore séduire son monde: «Le papier permet le contact», clame Alexandre Rousset, lequel reste attaché à ses billets.

(TDG)