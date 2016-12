Le groupe Najavibes raconte sa récente tournée en Jamaïque

C’est une belle histoire, aux couleurs des Caraïbes, dont l’affiche de festival, ci-contre, est la parfaite illustration. Le vert exubérant de l’île met le feu à la capitale, Kingston, Jamaica. C’est dans cette ville que le groupe genevois Najavibes a donné début décembre l’un de ses deux concerts d’une tournée éclair et assez historique. Du jamais vu ou presque. C’est bien la première fois en effet, de mémoire de chroniqueur musical, qu’un groupe local né à la fin des années 90 dans la Cité de Calvin, exporte son répertoire aux sources de la musique reggae.

Cinq jours sur place, pas un de plus, à dormir le moins possible (l’image ci-dessus ne sent pas la fatigue!), à voyager d’un lieu à l’autre jusqu’à l’aube, à dix dans un minibus de location, huit musiciens, un ingénieur du son, sans compter bien sûr Mister Errol Kong, dit I-Kong, une légende vivante qui, il y a un demi-siècle, partageait l’affiche avec le gratin du reggae (de Jimmy Cliff à Bob Marley).

Le voici de retour aux affaires, chez lui, sur ses terres, où il n’avait plus chanté depuis quarante ans, alors qu’il est désormais fêté en Europe, de Genève à Paris, comme un artiste ressuscité grâce justement à Najavibes.

Alors, c’était comment, ces deux concerts? Léo Marin, chanteur du groupe: «Expérience inoubliable. Nous avons été très bien accueillis par le public jamaïcain et par la presse également (interview télé, radio, compte-rendu chaleureux dans les journaux). Complimentés aussi pour le travail que nous faisons. Il y avait certes de la pression, mais nous étions accompagnés sur scène par I-Kong et Samory I, un jeune talent de 27 ans, une voix incroyable, la relève incarnée. Quel honneur de pouvoir jouer là-bas notre musique ainsi que la musique d’anciens et de nouveaux Jamaïcains. Séjour bien trop court mais oh combien formateur.»

Séjour organisé «avec le charme caribéen, ajoute en souriant Mathias Liengme. De l’authentique comme les coupures d’électricité qui ont jalonné notre deuxième concert, programmé à Mandeville, la ville la plus haute du pays, à 2 h 30 de route de Kingston. Il faisait froid mais l’infrastructure était superbe.» Et le public? «Rien à voir avec ce que l’on a l’habitude de vivre, commente le batteur Antonin Châtelain. Les gens se montrent peu expressifs pendant les morceaux, ce qui ne veut pas dire qu’ils n’apprécient pas, au contraire. Certains, parmi les professionnels, voulaient nous faire revenir. Si ce retour aux sources en annonce d’autres, tant mieux, on reviendra.»

Et hors scène? Le trompettiste Alexandre Schneiter s’enthousiasme devant la beauté de l’île et les bruits mélangés de la nature, des crapauds, des oiseaux, des chœurs de cigales jamaïcaines. C’est fort en décibels la nuit, une bande-son qui envoie…» On la retrouve sur les titres fondateurs du reggae. En live, c’est encore plus puissant.

Cinq petits jours sur place, vraiment? Oui, et même moins si l’on décompte les 30 heures de voyage de Genève au centre-ville de Kingston. «Il fallait jongler avec nos emplois du temps respectifs, expliquent les membres du groupe. Faire du reggae en Suisse coûte cher et ne rapporte rien. A charge pour nous de trouver des sources de revenu qui nous permettent de financer notre passion.»

Belle abnégation. L’un est éducateur spécialisé, l’autre ingénieur du son, œuvrant dans une association pour le bien des aveugles; le troisième vend des cuisinières; un seul vit de la musique en enseignant la guitare. Tous ont avancé l’argent, payant de leur poche le billet d’avion. Des fondations ont été sollicitées; certaines ont répondu, d’autres ont fait la sourde oreille au dossier de 40 pages envoyé.

Les biographes de Bob Marley, eux, se souviennent que l'artiste, alors sans ressources, rejoint sa mère aux Etats-Unis en 1966. Son but à l'époque: faire de l'argent pour monter une maison de disques à son retour en Jamaïque. Pendant sept mois, il travaille comme laborantin dans l'industrie chimique, puis comme ouvrier dans les ateliers du constructeur automobile Chrysler.

Jouer, aujourd'hui comme hier, en Jamaïque est une chance qui se mérite et se construit dans la durée. Najavibes répète chaque semaine dans son local genevois. Une date l’attend le 22 février du côté de l’EPFL. Son répertoire s’étoffe. Un nouveau disque est en chantier. On en découvrira les morceaux durant les prochains festivals de l’été.

Vidéo de la tournée de Najavibes en Jamaïque (Décembre 2016)

