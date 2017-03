Le funambule globe-trotter

Cet été, une bulle prendra ses quartiers dans le parc Marignac, à Lancy. La structure aux allures de dôme accueillera les répétitions de la compagnie de cirque professionnelle La bulle d’art et son prochain spectacle, Le mangeur d’étoiles. Cette association est la dernière arrivée dans le microcosme du cirque genevois et son cofondateur, Augusto Pana, espère qu’elle apportera un nouveau souffle dans ce domaine. «Notre but est de créer un lieu de résidence pour les professionnels du cirque. Un espace où nous puissions tous répéter et jouer nos spectacles, car à l’heure actuelle rien de tel n’existe à Genève.»

L’acrobate ose même rêver de trouver un terrain qui pourrait accueillir définitivement son dôme de quatorze mètres de diamètre (pouvant recevoir 180 spectateurs) afin de faire briller cet art qui a guidé son parcours à travers les continents. «C’est vrai que j’ai pas mal voyagé avant d’arriver ici», glisse le trentenaire avec un fort accent hispanique qui nous met sur la piste de ses origines: Augusto est né et a grandi au Venezuela, et c’est dans la ville de Mérida qu’il s’est initié aux arts du cirque.

Jonglage et câble mou

«Je passais mon temps libre à faire du jonglage avec mes copains», souligne le jeune homme à la carrure d’athlète. Rapidement, il se découvre une âme d’artiste et rêve d’un métier créatif. «Malheureusement, c’est très difficile de gagner sa vie dans ce domaine au Venezuela. Du coup, je me suis orienté vers le design de bijoux.» Diplôme universitaire en poche, il travaille quelques années comme assembleur de bijoux avant de réaliser que cette profession ne comble pas ses velléités artistiques. Il quitte alors son pays pour intégrer l’Ecole nationale de cirque de Rio de Janeiro.

C’est dans la ville des Cariocas qu’il décide de sa spécialisation: il sera jongleur et funambule sur câble mou. «C’était une évidence pour moi. Je me suis tout de suite senti à l’aise sur ce type de câble et j’ai très vite compris comment il fallait faire.» Fort de ces nouveaux acquis, l’artiste décide alors de partir voir le monde. Son périple le mène en Argentine puis en Europe. Gagnant sa vie grâce aux spectacles de rue qu’il invente au gré des destinations, il tisse des liens avec d’autres artistes circassiens.

En 2003, ses pérégrinations le portent à Valence, en Espagne, où il s’installe. Avec d’autres confrères, il crée l’Association valencienne de cirque et intègre la compagnie Circo Gran Fele. C’est au sein de cette institution qu’il rencontre celle qui deviendra son âme sœur: Fougère, une petite acrobate genevoise spécialiste de la corde verticale. «On a commencé à faire des duos, puis nous avons décidé de rejoindre la Fédération d’acrosport valencienne pour s’entraîner au porté acrobatique», se souvient le Sud-Américain. Inspirés, ils créent leur compagnie Augustus Pana & Missi Fu, avec laquelle ils se produisent dans de nombreux événements et spectacles de rue.

Depuis, le jongleur vénézuélien et sa compagne ont fait du chemin. Désormais mariés et parents de deux enfants, ils se sont installés à Genève et ont fondé l’association La bulle d’art.

Recherche de financement

«Le cirque reste ma passion et mon travail, confirme Augusto. Je m’entraîne quatre heures par jour et je travaille seize heures par semaine comme enseignant à l’Ecole de cirque de Confignon.» Le reste du temps, il cherche des financements pour son nouveau spectacle. «Nous avons obtenu suffisamment d’argent pour pouvoir acheter notre dôme, se réjouit l’artiste. Reste maintenant à trouver les fonds pour l’aménager et terminer le montage de notre spectacle…»

Plus d’information sur www.labulledart.com

