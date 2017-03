Le dernier-né des EMS genevois mise à fond sur la carte intergénérationnelle

Un établissement médico-social (EMS), une crèche, un foyer pour personnes polyhandicapées, une résidence estudiantine et une vingtaine d’appartements: l’ensemble du Nouveau Prieuré, inauguré en septembre à Chêne-Bougeries, est un modèle du genre en matière de cohabitation intergénérationnelle. Il n’est donc pas étonnant que ce concept révolutionnaire ait inspiré l’EMS Stella, dernier-né des établissements genevois de ce type.

Le vert flamboyant de ce bâtiment, ouvert en janvier à Sécheron, attire les regards à lui seul. Et le maître des lieux n’en est pas peu fier. «Nous voulons bannir toute image miserabilis et repoussante du vieillissement. Valoriser la personne âgée passe déjà par l’aspect esthétique», considère Philippe Guéninchault, qui dirige également l’EMS des Lauriers à la Servette et son restaurant public.

Ex-usine automobile

«Que dire de la luminosité ambiante, ajoute une employée. On a le sentiment de travailler en plein air! Il n’y a pas que les résidents qui vont être heureux ici.» Etienne Gobet, 93 ans, l’est déjà: «Quel bonheur de revivre à l’avenue Blanc où j’ai eu mon premier appartement quand je suis arrivé à Genève en 1952.»

Proche des transports publics et de la gare de Sécheron, l’EMS Stella se veut aussi innovant que l’usine automobile du même nom, implantée sur cette parcelle au début du XXe siècle. «Elle avait imaginé la première voiture hybride – essence et électricité – du monde», raconte le directeur en nous désignant la fresque à son effigie qui marque l’entrée de la maison de retraite.

Animation rassembleuse

Propriété de l’Association Nicolas Bogueret et géré par la Fondation de l’âge d’Or, ce nouvel établissement peut accueillir jusqu’à soixante résidants. Mais aussi quinze locataires en âge AVS dans des logements indépendants et quatre colocataires dans un appartement communautaire. Un dispositif qui permet une adaptation progressive à la vie en EMS. «Ces personnes, menant leur vie de façon autonome, pourront bénéficier des services assurés par l’EMS, indique Philippe Guéninchault. Des repas livrés aux nettoyages en passant par un appui administratif, un soutien technique, des prestations de sécurité ou encore des animations comme des parties de baby-foot déjà très appréciées, des lotos, des séances d’expression corporelle ou des célébrations oeucuméniques.»

Un secteur ô combien important pour développer des liens avec les jeunes du quartier. Et le voisinage en général. Le parc situé au pied de l’EMS jouera un rôle clé, explique le responsable des animations, Gustavo Gonzalez: «Nous avons commencé à collaborer avec l’Espace de quartier. Nous allons faire de même avec les écoles, la crèche et les immeubles avoisinants. Il y a un grand potentiel dans ce quartier en pleine mutation». Cortège du Bonhomme Hiver, chasse aux œufs de Pâques et Fête des voisins sont déjà programmés.

Des services aux voisins

«C’est le modèle même de l’EMS que l’on préconise depuis longtemps», vante Nicolas Walder, président de la Fédération genevoise des EMS (FEGEMS): «Un établissement au cœur de la cité qui participe aux activités ambiantes et qui peut offrir des services aux aînés autonomes du quartier.»

Président de l’AGEMS, association concurrente, Jean-Marc Guinchard apprécie, lui aussi, «ces facilités de proximité qui permettent de découvrir l’EMS et d’envisager de l’intégrer un jour. Elles favorisent aussi la libéralisation d’appartements spacieux.»

Travailler sur la proximité, l’intergénérationnel et la diversité de prestations séduit aussi Laurent Beausoleil, directeur des EMS de Lancy (La Vendée et Les Mouilles): «Aujourd’hui, on ne peut plus fonctionner en silo où chacun fait son job sans partager. Il faut agir en transversalité!» Et ce ne sont pas que des mots puisque les résidents des Mouilles partagent notamment un fitness en plein air - juste sous leurs fenêtres - avec des jeunes du quartier. Et Laurent Beausoleil a d’autres ambitions: «Pourquoi un EMS ne pourrait-il pas assurer les soins à domicile dans le quartier où il se trouve, ou encore la distribution des repas. Pourquoi les habitants du quartier ne viendraient-ils pas participer aux animations? Bref, avec l’augmentation des besoins, il faut profiter des structures et des compétences existantes pour travailler en réseau et dans le quartier.»

(TDG)