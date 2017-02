Le député Mettan pourra porter sa médaille russe

Un député peut-il recevoir une décoration d’un état étranger? Normalement, le règlement du Grand Conseil interdit à ses élus d’accepter ce genre de distinction. Mais le député PDC Guy Mettan, distingué par la Russie qui lui a décerné la «médaille de l’amitié», a décidé de demander une dérogation à ses collègues.

Jeudi soir, après un débat mené au pas de charge, les députés la lui ont accordée par 36 oui, contre 35 non et 14 abstentions. Circonstance rare, c’est la voix du président du parlement, le PDC Jean-Marc Guinchard, qui a fait pencher la balance, après que l’assemblée s’est retrouvée divisée à parts égales (35 non, contre 35 oui).

Si le résultat est serré, c’est que la Russie n’est pas un Etat comme un autre. A gauche, c’est d’ailleurs la distinction d’un régime autoritaire qu’il faut refuser. Le Vert François Lefort et le député de SolidaritéS Pierre Vanek rappellent les «assassinats politiques», les «actes homophobes» et les emprisonnements d’opposants, qui jalonnent l’histoire de la Russie depuis quinze ans. «Nous n’avons pas besoin d’une médaille pour dire à ce pays et à ce peuple que nous l’aimons», avance le premier.

Opposition de gauche

«Dans ce canton, renchérit le second, 21 897 chiens portent des médailles. Et voici qu’un député PDC veut en porter une à son tour, qui plus est le président du club de la presse, alors que le pays qui la lui donne opprime la presse. Il faut la lui refuser.» Thomas Wenger (PS) avance un autre argument: celui de la neutralité. C’est en son nom qu’un représentant du peuple ne devrait pas être autorisé à porter la décoration d’un Etat étranger…

Le reste du parlement semble divisé. L’UDC? Elle laisse la liberté de vote. Mais elle penche pour la Russie: «Un des nôtres est distingué, nous pourrions nous en féliciter», dit Eric Leyvraz. Il souligne ensuite que l’élu PDC étant de nationalité russe, c’est son pays qui la lui a accordée et qu’il ne peut pas la refuser. «Guy Mettan n’est pas un thuriféraire du régime russe, assure-t-il. Plusieurs opposants au régime ont été reçus au Club de la presse.» Le MCG laisse aussi la liberté de vote à ses élus. La parole ayant toutefois été refusée au député Eric Stauffer, contrairement au règlement selon lui, celui-ci se réserve le droit de déposer un recours contre le vote.

Le PLR se tait

Le PLR? Il ne prend pas la parole, considérant apparemment que le problème ne le concerne pas. Le PDC soutient enfin son représentant: «Nous ne partageons pas forcément l’avis de Guy Mettan sur la Russie. Mais il a reçu cette médaille, plaide Jean-Luc Forni, car il a œuvré au rapprochement de ce pays avec la Suisse et favorisé l’implantation d’entreprises russes en Suisse.»

Ces paroles plaisent manifestement aux indécis, puisque, au vote, le MCG, l’UDC et le PLR rejoignent largement le PDC.

Asile: le Canton avance

Un autre débat délicat a été tranché en soirée. 66 députés contre 14 (UDC) ont autorisé le Canton à réquisitionner des bâtiments et des terrains «en cas de situation d’urgence en matière d’asile si aucune autre possibilité d’hébergement n’est disponible immédiatement ou à court terme».

Seuls des objets appartenant à des collectivités sont concernés. L’UDC, par la voix de Marc Falquet, tente bien d’inciter ses collègues à résister. Il conseille d’aller dire à Berne qu’il n’y a plus de place à Genève. Sans succès. (TDG)