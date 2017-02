Le conseiller national Carlo Sommaruga se lance au Conseil d’Etat

Et de deux. Après la présidente du PS Carole-Anne Kast, c’est autour d’un poids lourd, le conseiller national Carlo Sommaruga, de briguer l’investiture des socialistes pour l’élection au Conseil d’Etat. En mai prochain, les militants auront l’embarras du choix, car d’autres candidats, outre la magistrate sortante Anne Emery Torracinta, devraient sortir du bois. Interview.

Carlo Sommaruga, vous êtes une personnalité connue du PS. Vous n’avez jamais été candidat au Conseil d’Etat. Pourquoi franchir le pas?



Il y avait des rumeurs sur ma candidature et je devais la transparence aux militants et à la population. Ce qui m’a décidé surtout, c’est qu’il y a une demande croissante de la population pour une autre politique. Avec le PS et la gauche, vu mon parcours, je veux contribuer à une dynamique de mobilisation et de rassemblement. J’ai une longue expérience associative, notamment syndicale et avec les locataires, qui me permet de bien saisir les souffrances sociales et les difficultés de la classe moyenne. Avec un discours ferme et cohérent, je peux faire entendre leur voix. Les résultats des élections fédérales, avec un score de près de 20% pour le PS, et des scrutins sur le logement comme d’ailleurs sur RIE3 que nous gagnons avec plus de 50%, démontrent que la gauche au Grand Conseil et au gouvernement est en dessous de son potentiel. Avec une bonne mobilisation, il y a une marge de progression…

Vous siégez à Berne depuis longtemps. La voie naturelle n’aurait-elle pas été de préparer une candidature au Conseil des Etats en 2019?

Chaque élection est un combat. D’abord, Liliane Maury Pasquier peut encore être candidate aux Etats en 2019. Ensuite, le PS et les Genevois m’ont donné la chance de siéger à Berne et aujourd’hui je veux leur apporter mon expérience dans cette élection. De plus en plus de problèmes se règlent en collaboration avec Berne. En parallèle, les Genevois savent que je n’ai jamais perdu le contact avec le canton. Ces dernières années, j’ai lancé et fait aboutir avec l’ASLOCA ou le PS deux initiatives cantonales, l’une sur l’utilisation de l’or de la BNS pour le logement social. L’autre contre les magouilles immobilières. Par ailleurs, j’ai été élu municipal à Thônex et député au Grand Conseil.

Vous avez un défaut: vous n’avez pas d’expérience exécutive…



D’autres socialistes ont été dans cette situation, Christian Grobet, Bernard Ziegler ou Micheline Calmy-Rey. Et je me demande si en ce moment les premiers de classe du Conseil d’Etat sont vraiment ceux qui sont passés par un Exécutifs… Non, la capacité d’un magistrat cantonal me paraît surtout déterminée par sa personnalité, son sens de l’Etat et sa capacité à porter et à faire partager une vision de la société.

Au niveau suisse, vous représentez le lobby des locataires. A Genève, une autre candidate PS, Carole Anne Kast, l’incarne aussi. Comment vous départager?



Je veux situer ma candidature dans une dynamique de conquête, au-delà des questions de personnes. Chacun vient avec son passé, son réseau, son profil et les militants tranchent pour assurer le succès collectif. Et puis le peuple.

Selon les comptes, jusqu’à sept candidats pourraient briguer l’investiture du PS. Un problème?



Les militants décideront du nombre de candidat idéal. Personnellement, je suis favorable à une option à trois. Je suis naturellement prêt à faire campagne avec tous les candidats et toutes les candidates que le parti désignera.

La social-démocratie est en crise au niveau mondial. Sur quel axe la recomposer selon vous?



La gauche doit sortir du piège de la simple gestion et redonner espoir, en incluant les classes populaires et en rassurant la classe moyenne. En Europe, chaque Parti socialiste répond à cette équation à sa manière: en Allemagne, avec Martin Schulz et sa vision européenne qui résonne historiquement; en France avec Benoît Hamon qui promeut un projet social et écologique de cohésion de la société. Il faut donner de l’espoir, et le décliner concrètement sur les différentes politiques publiques. Il faut toucher la tête et les cœurs. Rassurer pour rassembler autour de projets positifs et solidaires. Ce n’est pas du bla-bla, car il faut des réponses précises aux soucis liés au travail et au logement, comme aux questions d’accès pour tous à la santé, à l’éducation de qualité, à la sécurité pour convaincre ceux qui sont ou qui se sentent menacés par la précarisation. La gauche a des solutions efficaces. Elle doit les faire entendre.

