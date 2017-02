Le clin d’œil genevois à Donald Trump cartonne

«Of blue, of blue!» On ignore si la version anglicisée du juron genevois aura ému le bureau ovale de la Maison-Blanche. Mais on sait que la vidéo parodique adressée par Genève au président américain Donald Trump fait un tabac sur Internet. Mise en ligne mardi dans l’après-midi, elle a recueilli près de 80'000 visionnements en vingt-quatre heures sur des canaux comme tdg.ch (le site de la Tribune de Genève), Facebook et YouTube.

C’est un très gros score pour ce clip humoristique qui s’inscrit dans une liste déjà longue initiée le 23 janvier aux Pays-Bas. Une émission batave a alors publié une vidéo, pastichant la langue de Donald Trump, suppliant ce président désireux de redonner le premier rôle à son pays de bien vouloir accorder la seconde place aux Néerlandais. Cette parodie s’est appliquée à déjouer par l’humour l’effroi que peut susciter la personnalité atypique du nouveau patron de la superpuissance.

Complicités en chaîne

Le clip a vite fait des émules dans d’autres pays. La télévision suisse alémanique a notamment détaillé avec brio les mérites helvétiques. C’est cette vidéo qui a inspiré le rédacteur en chef de la Tribune de Genève: «Je l’ai trouvée drôle et très bien faite, et j’ai pensé qu’un tel défi à l’esprit trumpien collait bien à l’esprit genevois, raconte Pierre Ruetschi. Je me suis dit qu’après plusieurs pays, Genève pouvait s’offrir cela: nous sommes une république après tout!» Et il est vrai que même Madère, archipel du Portugal, a réalisé sa vidéo.

Média écrit, le journal manquait de moyens techniques pour réaliser seul une telle vidéo. Ayant fait préparer une trame par son satiriste attitré – Marc Bretton, l’un des auteurs des billets «C’est Bob» du samedi – le quotidien a vite trouvé des complices bénévoles en la société audiovisuelle Point Prod’ et le comédien Laurent Nicolet.

«Une aventure de ce genre doit être menée de façon spontanée, témoigne David Rihs, directeur de Point Prod’. Le clip alémanique étant très bien fait, il était présomptueux de vouloir faire mieux. On a donc misé sur un pas de côté, avec Laurent Nicolet et son sympathique accent à couper au couteau. Notre travail a été de mettre le tout en images et d’orchestrer l’interaction avec la voix. Le résultat a un effet cathartique dont on a tous besoin!»

Avec l’accent du terroir

Pourtant très pris par son nouveau spectacle, dont la première aura lieu le 8 mars au Théâtre Les Salons, Laurent Nicolet a trouvé le temps de se prêter au jeu. «J’ai averti d’emblée que mon niveau d’anglais ne me permettait pas de réussir une imitation de Donald Trump, raconte l’humoriste. Mais je peux fort bien imiter un Genevois tentant de parler anglais. Après quelques essais où on mélangeait des intonations anglophones et locales, c’est la version purement genevoise qui s’est avérée la meilleure. Au texte qu’on m’a présenté, j’ai rajouté quelques touches.» Dont une bonne pincée de of blue, réminiscence anglaise du Gen’vois staïle, morceau de bravoure du comédien.

Il aura fallu une semaine pour que les protagonistes bouclent le projet, tout en menant de front leurs activités ordinaires. La vidéo se termine par un trait d’autodérision de la Tribune de Genève, celle-ci se présentant comme pourvoyeuse de fake news, les fausses nouvelles chères au président. Une habitude, vraiment? «C’était la première fois et c’était très excitant, rigole Pierre Ruetschi. Dans un tel projet, il faut pouvoir se moquer de soi, sinon c’est mal parti!»

(TDG)