Le carnaval fait pleuvoir les confettis aux Pâquis

Bien sûr, ce n’était pas Rio et ses millions de Cariocas dansant une samba endiablée. Mais pour une tradition catholique célébrée dans le bastion du calvinisme, le carnaval organisé samedi par les Bains des Pâquis est un succès. Grâce à une météo radieuse, Genève a pu enterrer l’hiver dans la joie et la bonne humeur.

La fête démarre en musique au milieu de l’après-midi, sur la place de la Navigation. Les musiciens de la fanfare des Canards des Cropettes, affublés de perruques fluo et de costumes bariolés, prennent la tête du cortège qui s’ébranle gentiment sur la rue du Léman. Entre 200 et 300 personnes, dont beaucoup de familles, suivent un Bonhomme Hiver fait de carton et de rouleaux de papier toilette. Mais il y a là plus de spectateurs que de gens déguisés.

Renforts catholiques

Heureusement, les organisateurs ont eu la bonne idée d’appeler des renforts venus d’un canton catholique plus coutumier des rituels carnavalesques: l’équipe du canon à confettis de Sion. Juché sur le toit d’un camion, l’engin déverse à coups d’air comprimé une pluie de papier sur les carnavaliers. Au passage, quelques habitants penchés à leur fenêtre ou à leur balcon sont aussi pris pour cibles, sous les hourras de la foule. Ce pacifique canon est incontestablement le clou du cortège. Les enfants ramassent des pleines brassées de confettis, qu’ils jettent sur tout ce qui passe à leur portée. Surprise, une dame les engueule vertement. «C’est pas grave, lui lance quelqu’un pour la calmer, c’est la fête!»

Quand le cortège déboule sur les quais, les promeneurs profitant du soleil se font bon gré, mal gré embarquer dans la fête. Tout le monde se retrouve rapidement recouvert de confettis, qui se faufilent partout, dans le cou, dans les habits, dans les poches. Un jeune homme très soucieux de son apparence passe la moitié de son temps à essayer, vainement, de fuir les salves du canon, et l’autre moitié à enlever les confettis du col en fourrure de sa veste. Le sol est bientôt comme recouvert d’une couche de neige. «C’est génial qu’ils fassent ce genre de choses!, lâche Matteo, jeune père avec ses enfants. On s’ennuie trop à Calvingrad.» Mais une heure plus tard, Calvin a déjà repris possession des lieux. Des employés de la Voirie, munis de deux souffleuses et d’une balayeuse, ont fait disparaître la quasi-totalité des confettis.

Traditions respectées

La nouba se poursuit cependant aux Bains des Pâquis. En fin de journée, la conseillère administrative Esther Alder boute le feu au Bonhomme Hiver, avant de remettre, comme il se doit, les clés de la ville à la reine du carnaval. Moins «exotique», la disco de la soirée a tout de même fait le plein jusque vers minuit, sous la pleine lune.

(TDG)