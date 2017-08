Le barrage, les claquettes et les regards fuyants

Parfois, c’est un «Salut, ça va?». Souvent, un son à peine audible, incompréhensible. Un clin d’œil assorti d’un mouvement de tête qui invite à aller discuter à l’abri des regards. On poserait bien la question au dealer en claquettes: alpaguer le passant, est-ce vraiment une stratégie efficace? Le débat n’aura pas lieu ici.

Le barrage du Seujet est un condensé grossier de Genève. A l’heure de l’apéro – excusez, de «l’afterwork» – le financier, libéré de son open space, est accueilli au pied de la muraille par les vendeurs de shit africains. Ces derniers n’ont pas quitté le pourtour de l’Usine, non. Simplement, l’aire de chalandise s’est étendue.

Bref, entre ces mondes, tout se passe dans les yeux. Celui qui a quelque chose à vendre cherche l’autre qui trouve dans les profondeurs des passes du barrage une occasion de fuir du regard.

Qu’y a-t-il dans ces bassins? A moins d’être là au bon moment, quand les vannes s’ouvrent et qu’on en arrive à se demander ce qu’il adviendrait de notre corps si on plongeait dans les remous, on n’assiste à rien. Quelques bouteilles stagnent, d’autres tournent comme des derviches. La structure a beau réguler le niveau du lac tout entier, produire une bonne part de notre électricité, elle reste un modeste passage sur le Rhône que l’on emprunte à pied ou à vélo. Il y a bien l’écluse bordant la rive droite, mais pour la voir s’activer, mieux vaut chercher sur YouTube (la vidéo de 3’22’’ a été vue 111 fois depuis 2014).

Bref, à l’heure où on comble le vide avec le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtistes, celui entre dealers et banquiers se fait dans une relative indifférence sur le barrage. A se demander comment les premiers font leur business (ceux en costard et mocassins, on a plus ou moins compris). «S’ils sont là, c’est qu’il y a des consommateurs», proclame l’économiste de comptoir. Mais tout de même, il y a assez de monde pour former une équipe de rugby. Et à voir le flegme des déplacements, l’épuisement professionnel semble davantage guetter les employés de bureau qui s’en vont.

La police, elle, arrive. Une patrouille anodine fait montre de son existence. Rien de plus. Le petit groupe en claquettes se disperse à peine puis se recompose. «Hey, ça va?» clin d’œil et mouvement de tête. «Ça va bien, merci.»

(TDG)