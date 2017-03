Le Salon de l’auto tient du montage artistique

Amateurs de fiches techniques XXL, celle-ci est pour vous. On vous la livre toute chaude, au retour d’une visite dominicale à Palexpo. Les halles ne font pas relâche. Elles fêtent le jour du Seigneur à la manière d’une course contre la montre: à 20 h, ce dimanche, les travaux de montage du 87e Salon international de l’automobile de Genève devaient être terminés. Les servants de messe s’activent aux quatre coins de cette cathédrale en chantier. A midi, on a vérifié, ils boivent de l’eau et du coca avant de retourner au turbin.

Au-dessus de nos têtes, à 18 mètres du sol, les machinistes procèdent aux ultimes réglages des quelque 12 000 projecteurs accrochés à des kilomètres de tubulaires avec lesquels aucune scène de festival en plein air ne peut rivaliser. Chaque grande marque a sa lumière et son designer personnel. L’artiste des lieux, c’est lui. Il se cache derrière des rideaux noirs, des palissades de pendrillons plus hautes que le défunt mur de Berlin; il peaufine sa conduite à huis clos, sur des tables de régie dernier cri.

On flaire ici un «gros design lumière» en préparation, on devine là dans la pénombre un «kit impressionnant» de «projos» à la gloire du dieu LED, on se risque à poser la question: «Vous préférez éclairer des voitures ou des acteurs?» L’homme sourit: «Les deux. J’adore composer avec le 4e mur d’un théâtre à l’italienne et inventer à 360 degrés, sur le stand d’une marque historique.» On taira son nom et celui du constructeur français qui l’emploie, en se promettant de revenir lors du show qui mettra le feu à cette décoration en bois, avec ses dunes et ses tournettes d’opéra.

Ce paradis pour éclairagistes a sa logistique, une armée de chariots élévateurs et de nacelles. Ils sont garés à l’extérieur, devant la halle principale, un parc d’engins à tout faire, dans le transport et la verticalité, plus imposant que celui du Cirque Knie à Plainpalais. Côté personnel, on atteint aussi un casting inégalable: 3000 personnes sur le site, les premiers monteurs sont aux affaires depuis le 14 février déjà. Dès l’ouverture à la presse, ce mardi, puis au grand public jeudi, on comptera près de 3500 collaborateurs à pied d’œuvre dans l’espace du Salon.

Les 18 000 mètres carrés de tapis rouge attendent, eux, d’être déroulés sur le sol des allées principales. Exécution minutée pour les poseurs de moquette éphémère. Histoire de réchauffer sous les pieds ce noir chromatisme des rideaux empêchant de voir chez le voisin pendant la durée du chantier. «Ils sont apparus il y a quelques années, raconte André Hefti, le directeur général de la manifestation. Certains exposants veulent garder jusqu’à l’ultime instant le secret de leur présentation; d’autres font moins de mystère sur la scénographie, ils répètent à vue sans trop se soucier du concurrent.»

Les constructeurs venus du nord ne semblent pas avoir de choses à cacher. Ecrans géants, point de netteté supérieure, son étourdissant; ça roule comme dans un stade de foot un soir de coupe d’Europe. «Sauf que, glisse notre guide, toutes les voitures ne sont pas encore visibles. Les modèles jamais montrés restent en coulisses.»

Ce trafic de carrosseries fines est quand même l’enjeu principal de la manifestation. Il se déroule en terrain neutre: «Notre avantage est de ne pas être un pays constructeur, insiste le directeur du lieu. Les exposants apprécient la façon que l’on a de traiter tout le monde sur le même pied d’égalité.» Enfin, même si la fiche technique dit le contraire, «notre manifestation reste à taille humaine, les professionnels comme les visiteurs y sont bien accueillis.»

Le client qui débarque en jet privé est à cinq minutes de son achat à trois millions. Cette proximité avec l’aéroport facilite les bonnes affaires. Et Internet? «Les gens arrivent mieux informés mais rien ne remplace le contact réel avec les nouveaux modèles. On a besoin de salons automobiles car ils transforment nos émotions», ajoute notre guide du jour, de sa voix passionnée et passionnante. D’où la nécessité de soigner le montage jusque dans ses moindres détails.

(TDG)