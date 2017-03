Le Parti du travail lance une initiative pour créer une caisse cantonale

Après les projets annoncés par les conseillers d’Etat Mauro Poggia et Pierre-Yves Maillard, une nouvelle fleur vient s’ajouter au bouquet d’initiatives cherchant à contrôler l’explosion des primes d’assurance-maladie. Le fleuriste est cette fois le Parti du travail (PdT). Il lance cette semaine une initiative constitutionnelle visant à créer une caisse publique genevoise. La récolte de signatures débutera la semaine prochaine.

«Le débat étant bloqué au niveau national, nous avons décidé de commencer par le canton, explique Alexander Eniline, président du PdT. La création d’une caisse publique cantonale est tout à fait compatible avec la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Les Genevois ont par conséquent leur destin entre leurs mains.»

Le PdT sûr de réussir

L’annonce du lancement de l’initiative a été publiée mercredi dans la Feuille d’Avis Officielle. Mais la récolte de signatures ne débutera que la semaine prochaine, précise René Ecuyer, ancien député et ex-président du parti. «Nous sommes très confiants dans notre possibilité de réunir les un peu plus de 10 000 signatures nécessaires pour la faire aboutir, poursuit-il. D’une part, parce qu’on ne cesse de nous interpeller à ce sujet et, d’autre part, parce que notre initiative pour le remboursement des soins dentaires a été déposée l’année dernière avec 18 000 signatures.»

La caisse cantonale d’assurance-maladie et accidents serait constituée sous forme d’établissement public autonome. Elle offrirait bien entendu les mêmes prestations que les caisses privées. Même si cela ne figure pas explicitement dans le libellé du texte, l’objectif est bien d’offrir des primes plus basses aux Genevois. «Nous sommes certains que cela sera possible, assure Alexander Eniline. Parce qu’elle sera à but non lucratif, qu’elle n’aura pas à transférer des réserves ou ne dépensera pas d’argent pour sa communication.»

Vote précédent favorable

Le PdT estime que sa proposition a de bonnes chances de convaincre une majorité de la population. Et de rappeler qu’en septembre 2014, Genève avait accepté l’initiative fédérale prônant la création d’une caisse publique (57,4% de oui) alors que la Suisse l’avait refusée à 71,1%.

Enfin, Alexander Eniline ne voit pas de contradiction gênante entre la proposition de son parti et les projets d’initiatives fédérales présentés il y a quelques jours par Mauro Poggia et Pierre-Yves Maillard. «La première va dans le bon sens en proposant une caisse de compensation, mais elle reste à mi-chemin. Quant à la seconde, qui veut interdire que des parlementaires fédéraux siègent dans des conseils d’administration de caisses maladie, elle est tout simplement indispensable.»

